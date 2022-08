Le squadre di Premier League non si inginocchieranno più in occasione di ogni partita. Il gesto, nato due anni fa come forma di protesta dopo la morte di George Floyd all'interno del movimento Black Lives Matter, sarà limitato a un certo numero di partite nel corso della stagione. La decisione è stata presa in maniera comune per evitare che diventi abitudinario, perdendo così forza espressiva e comunicativa nel messaggio contro il razzismo.

"Abbiamo deciso di selezionare circostanze significative durante la stagione per inginocchiarci - si legge nel comunicato congiunto dei capitani delle squadre di Premier League -, così da evidenziare la nostra compattezza contro ogni forma di razzismo. Continueremo a mostrare solidarietà per la causa comune e resteremo profondamente impegnati nell'eradicare ogni pregiudizio razziale per la creazione di una società inclusiva che rispetti e dia uguali opportunità a tutti".

I giocatori si inginocchieranno durante le partite della prima e dell'ultima giornata di campionato, nelle gare in calendario a ottobre e marzo all'interno del programma "No Room for Racism", nel Boxing Day successivo alla conclusione dei Mondiali in Qatar e nelle finali di FA Cup e Coppa di Lega.

