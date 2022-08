Calcio

Koulibaly e la maglia numero 26 al Chelsea: "Ho chiesto il permesso a Terry, ecco com'è andata"

PREMIER LEAGUE - Il difensore senegalese del Chelsea racconta la telefonata a John Terry durante la quale gli ha chiesto il permesso di indossare la maglia numero 26 dei Blues: "All'inizio pensava che fosse uno scherzo, poi mi ha detto ok e mi ha reso davvero felice. So che quel numero è importante per lui così come lo è per me".

