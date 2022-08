Calcio

Man. City, Pep Guardiola: "La Premier League è ogni anno più difficile. Haaland? Ci vuole tempo ma segnerà i suoi gol"

PREMIER LEAGUE - Il campionato inglese al via con Crystal Palace-Arsenal. Il Manchester City, al debutto in casa del West Ham di Scamacca, è la grande favorita per il titolo avendo vinto 4 volte negli ultimi 5 anni. Guardiola però non è tranquillo: "La Premier è ogni anno più difficile". Su Haaland: "Non mi interessa quanti gol farà ma so che li farà". Infine su Bernardo: "Voglio che resti".

00:01:38, 15 minuti fa