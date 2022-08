Calcio

Manchester City, Pep Guardiola: "Haaland avrebbe tirato un pugno in faccia ad un compagno pur di calciare quel rigore"

PREMIER LEAGUE - Il Manchester City può sorridere grazie al suo nuovo trascinatore, Erling Haaland. Il norvegese con una doppietta ha spazzato via tutte le critiche ricevute dopo il Community Shield. Guardiola ha parlato così di lui: "E' un'arma in più. Mi è piaciuto come ha preso la palla per il rigore. Avrebbe tirato un pugno in faccia ad un compagno pur di poter prendere quella palla"

00:00:57, 35 minuti fa