Questa volta Elon Musk non è risucito a trattenersi: il proprietario di Tesla, influenzato dall'ondata di meme sarcastici su Twitter, ha voluto illudere i fan del Manchester United annunciando - scherzosamente - di essere in procinto di comprare il club. Musk, sotto a un suo stesso Tweet in cui dichiarava il suo oreintamento politico, ha scritto: "Inoltre, comprerò il Manchester United, prego". Il falso annuncio è diventato virale nel giro di pochi minuti ed è stato ripreso da molti media britannici. Incalzato dai tifosi dei Red Devils, che chiedevano se fosse serio, Musk ha dovuto spiegare che si trattava di un tweet ironico e che non avrebbe mai acquistato un club di calcio: "No, si tratta di una battuta di lunga data su Twitter. Non compro nessuna squadra sportiva", ha specificato il magnate statunitense.

Attualmente il Manchester United appartiene alla famiglia Glazer (venne acquistato nel 2005). Il club, da anni privato di un solido progetto tecnico, ha toccato il fondo proprio quest'annno: sotto la guida del nuovo tecnico Erik Ten Hag, i Red Devils hanno perso le prime due partite di Premier League finendo sul fondo della classifica. L'olandese è diventato il primo tecnico a perdere le sue prime due partite sulla panchina dei Red Devils dopo 101 anni, mentre Cristiano Ronaldo sembra avere voltato le spalle al club. Il portoghese cerca una via d'uscita dopo che il Red Devils non hanno raggiunto la qualificazione per la Champions League l'anno scorso.

