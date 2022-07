Il settore delle scommesse rappresenta una delle maggiori fonti di sponsorizzazione del sistema calcio internazionale. La promozione del gioco d'azzardo è però vista negativamente dalle istituzioni. In Italia, ad esempio, è vietata la promozione delle aziende di betting, fatto che ha penalizzato fortemente la Serie A sotto il profilo economico. Anche in Inghilterra ci si sta spingendo verso questa linea. Il governo inglese starebbe valutando la possibilità di introdurre delle limitazioni a questo tipo di sponsorizzazione e la Premier League vorrebbe anticipare queste disposizioni.

L'assemblea dei club si pronuncerà nelle prossime settimane sulla possibilità di eliminare i main sponsor relativi al betting. Sarebbe un procedimento graduale, nel corso dei prossimi 3 anni. Resterebbe la possibilità di utilizzare i restanti spazi della maglia, come le maniche. Non sarebbe una buona notizia per l'Everton che ha già siglato un accordo da 11 milioni di euro a stagione con il sito di scommesse Stake.com. Al momento sono 7 le società di Premier League con questa tipologia di main sponsor. Per approvare il nuovo regolamento servirà il parere positivo di 14 club sui 20 totali.

