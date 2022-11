Il Liverpool è in vendita: i proprietari del Liverpool FC hanno dichiarato di essere aperti alle offerte, aumentando le prospettive di vendita del club. Lo riporta "The Athletic". Non si sa ancora a che punto siano le contrattazioni per la vendita del Liverpool, che Fenway Sports Group valuterebbe circa 4,5 miliardi di euro.

Il Fenway Sports Group (FSG), che possiede anche i Boston Red Sox, la rete televisiva NESN e il 50% di Roush Fenway Racing e Fenway Sports Management, ha acquistato il club nel 2010, vincendo la Premier League e la Champions League. In una dichiarazione FSG ha dichiarato: "Ci sono stati una serie di recenti cambi di proprietà e voci di cambi di proprietà nei club EPL e inevitabilmente ci viene chiesto regolarmente della proprietà del Fenway Sports Group a Liverpool. FSG ha ricevuto spesso manifestazioni di interesse da parte di terzi che cercano di diventare azionisti del Liverpool. L'FSG ha affermato in precedenza che nei giusti termini e condizioni prenderemmo in considerazione nuovi azionisti se fosse nel migliore interesse del Liverpool come club. L'FSG rimane pienamente impegnato per il successo del Liverpool, sia dentro che fuori dal campo".

