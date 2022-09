Premier League

Arthur Melo nello scambio che Juventus e Barcellona intavolarono e conclusero nel giugno 2020 e in cui rientrò anche Miralem Pjanic. A distanza di due anni e poco più, quello del brasiliano sembra essersi trasformato in un vero e proprio calvario. Passato al Liverpool, con la formula del prestito secco, nelle 72 milioni di euro, più 10 di bonus. Questa la valutazione dinello scambio cheintavolarono e conclusero nel giugno 2020 e in cui rientrò anche. A distanza di due anni e poco più, quello del brasiliano sembra essersi trasformato in un. Passato al Liverpool, con la formula del, nelle battute finali dell'ultimo Calciomercato estivo , il classe 1996 sembrava poter ritrovare continuità e smalto nella squadra di Jurgen Klopp, così alla ricerca di linfa vitale per un centrocampo che sta tuttora faticando, anche e soprattutto perché falcidiato dagli infortuni.

In neppure tre settimane dal suo arrivo nel Merseyside, Arthur è però passato dall'essere un giocatore su cui puntare al risultare un calciatore che "può dare una mano per qualche minuto". Zero minuti collezionati in Premier, una sola presenza finora in stagione - gli ultimi 13' della disastrosa trasferta di Napoli - e una condizione fisica tutt'altro che ottimale. Non una cosa insolita, per un calciatore che si era allenato da solo per molti mesi prima di sperimentare i duri metodi di preparazione fisico-atletica richiesti da Klopp.

Ad

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (29/08) 29/08/2022 ALLE 20:43

Per evitare di finire ai margini anche nei Reds, il brasiliano ha così deciso e richiesto di aggregarsi all'Under 21, per mettere minuti nelle gambe e ritrovare un ritmo-partita ormai imprescindibile, specie nel campionato coi ritmi più alti di tutto il Vecchio Continente. Arthur si allena due volte al giorno, svolgendo anche sedute extra in palestra per cercare di ritornare al top della condizione e giocarsi anche le sue chance in vista dei Mondiali sempre più imminenti. Non va però dimenticata la volontà del club inglese: secondo alcuni tabloid britannici, il Liverpool sarebbe già intenzionato a cedere il centrocampista nella prossima sessione di mercato...

Conte: "Molto difficile ridurre il gap con City e Liverpool"

Premier League "Un All Star Game in Premier": l'idea del presidente del Chelsea 14/09/2022 ALLE 10:02