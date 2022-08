Il momento di questa partita arriva forse dai social, da quel “258 to go” twitatto da Alan Shearer, recordman di tutti i tempo per reti segnate in Premier Legaue, destinato a Erling Braut Haaland. Esattamente come successo in Champions League – tripletta – e in Bundesliga – tripletta anche in quel caso – il bomber norvegese del City si presenta agli occhi del suo “nuovo mondo” mettendo in rete i due gol che valgono ai campioni in carica il successo per 2-0 sul campo del West Ham. Una partita indicativa perché per due volta Haaland ha attaccato la profondità, e per due volte ha fatto male: prima con il rigore conquistato e poi trasformato; e poi con la rete su assist perfetto di De Bruyne. Un City dunque che acquisisce un’opzione offensiva al suo gioco; un’opzione che prima non aveva. Il norvegese cancella così le critiche – fracamente ridicole, oltre che esagerate – ricevute dopo la brutta prestazione in Community Shield settimana scorsa contro il Liverpool. Il City risponde così ad Arsenal, Tottenham e Chelsea e si mette subito dietro Liverpool e Manchester United.

Nel West Ham invece da segnalare l’esordio di Gianluca Scamacca. Per lui poco più di mezz’ora di match da subentrato ad Antonio. Gara difficile, ma un bel colpo di testa – seppur in fuorigioco – che ha obbligato Ederson alla parta complicata. Avrà di che adattarsi. Non tutti – purtroppo per lui, così come per Roberto Mancini – nascono come Haaland.

Gianluca Scamacca esordisce in Premier League con la maglia del West Ham, 2022-23 Credit Foto Getty Images

Il tabellino

West Ham (4-2-3-1): Fabianski (28’ Areola); Coufal, Zouma, Cresswell, Johnson; Rice, Soucek; Lanzini (57’ Benrahma), Fornals, Bowen; Antonio (57’ Scamacca).

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Ake, Cancelo; Rodri (87' Phillips), De Bruyne (87' Palmer), Gundogan (78’ Silva); Foden (87' Mahrez), Haaland (78’ Alvarez), Grealish.

Gol: 36’ rig. e 65’ Haaland.

Note – Ammoniti: Cancelo.

Il momento social

La cronaca in 6 momenti chiave

2’ SUBITO WEST HAM. Parte forte la squadra di casa, cross dalla sinistra di Fornals con Antonio a girare di testa. Palla di poco alta sopra la traversa, brivido per il City.

14’ OCCASIONE CITY! De Bruyne cerca di mettersi in proprio controllando al limite e calciando subito di destro, palla che esce di poco alla destra di Fabianski.

27’ GOL ANNULLATO AL CITY! Manchester City in vantaggio, ma il guardalinee annulla per un fuorigioco di Gundogan, autore dell'assist per De Bruyne. Netta la posizione di offside a inizio azione.

34-36’ GOL CITY! HAALAND CONQUISTA E TRASFORMA IL RIGORE. Primo scatto in profondità, Gundogan lo serve, Haaland arriva prima di Areola, lo salta, e poi va giù. Rigore netto. Dal dischetto lo stesso norvegese non sbaglia, spiazzando il portiere e trovando così il suo primo gol in Inghilterra.

53’ RICE! CHE OCCASIONE! Sbavatura in uscita di Gundogan, Lanzini si mette in moto, una devizione accomoda il pallone per Rice che dal limite però calcia male e altissimo. E' la prima vera chance degli Hammers.

64’ GOL! HAALAND! DOPPIETTA PER LUI, 0-2 CITY! Se può correre in campo aperto questo ragazzo è devastante. Si alza il West Ham, De Bruyne vede il passaggio e Haaland si butta dentro: davanti alla porta non sbaglia il norvegese, è 0 a 2.

Il migliore

Haaland. Se una settimana fa era stato il peggiore, scatenando anche le solite critiche esagerate, 7 giorni dopo arriva la vendetta: rigore conquistato, gol, doppietta. Ne aveva messi 3 all’esordio in Champions e 3 all’esordio in Bundesliga. In Premier ne fa “solo” 2. Scarso...

Il peggiore

Bowen. Ci si aspettava francamente qualcosa in più da lui in questa partita. Quasi mai nel vivo del gioco.

Guardiola: "Premier ogni anno più difficile. Haaland? Farà i suoi gol"

