Calcio

Tottenham, Antonio conte scherza su Heung-Min Son: “Sarebbe il marito perfetto per mia figlia”

PREMIER LEAGUE - Nella conferenza stampa dopo il successo del Tottenham sul Nottingham Forrest, il tecnico italiano risponde alla domanda dei giornalisti sull'attaccante sudcoreano Son: "Se devo trovare un marito per mia figlia vorrei che fosse una persona come lui. Penso che stia soffrendo molto perché non sta segnando".

00:00:52, 21 minuti fa