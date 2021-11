A più di 24 ore dall'accaduto, Aminata Diallo è ancora sotto custodia della polizia nell'ambito delle indagini in merito all'aggressione nei confronti della sua compagna di squadra Hamraoui, la sera del 4 novembre. Un vero e proprio giallo, quello che scuote la squadra di calcio femminile del PSG, con tante domande senza risposta.

Cos'è successo?

La notte tra il 4 e il 5 novembre, dopo una cena, Aminata Diallo e Kheira Hamraoui sono state aggredite mentre si trovavano a bordo di un'auto da due individui incappucciati. Hamraoui è stata picchiata con una barra di ferro, in particolare alle gambe; trasportata all'ospedale di Poissy per sottoporsi alle prime cure, a causa delle ferite riportate è stata ovviamente costretta a fermarsi per diversi giorni perdendo la partita di Champions League di martedì contro il Real Madrid al Parco dei Principi. Mercoledì mattina si è appreso che Aminata Diallo, che stava accompagnando Kheira Hamraoui a casa dopo cena e che era quindi in macchina con lei al momento dell'aggressione, è stata arrestata nella propria abitazione e messa in stato di fermo presso la stazione di polizia di Versailles.

Perché Diallo è in custodia?

Diallo e Hamraoui sono amiche fuori dal campo ma rivali all'interno (sia in squadra che in nazionale), poiché giocano nello stesso ruolo. La polizia, infatti, ha diversi elementi per collegare Diallo con gli aggressori: il percorso insolito che ha fatto Diallo in macchina (Karchaoui, giocatrice all'interno del veicolo, è stata lasciata per prima senza nessuna logica), la bassa velocità al momento dell'aggressione e il fatto che Diallo non abbia subito alcun tipo di ferita. Quest'ultima nega tuttavia qualsiasi coinvolgimento nella vicenda.

Come ha reagito il club?

Il PSG si è affrettato a pubblicare un comunicato in cui "prende atto della detenzione" della sua giocatrice. "Il club - si legge nella nota diffusa dai parigini - condanna con la massima fermezza la violenza commessa e ha preso tutte le misure necessarie per garantire la salute, il benessere e la sicurezza dei suoi giocatori; Il Paris Saint-Germain sta lavorando con la polizia di Versailles per far luce sui fatti e segue con attenzione l'andamento del procedimento e studierà quali azioni intraprendere". Dopo la partita di Champions League, il PSG si sta preparando per la partita di campionato contro il Lione. La conferenza stampa pre-partita, prevista per venerdì mattina, è stata annullata dal club la prevista sessione di allenamento aperta al pubblico si svolgerà invece a porte chiuse.

