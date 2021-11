Un bilancio terribile, quello delle ferite rimediate da Kheira Hamraoui, la 31enne giocatrice del PSG aggredita a due passi Diallo (Éric Abidal che Un grosso livido sulla porta posteriore della coscia destra, una seconda ferita (un taglio) appena sopra il ginocchio. Tre contusioni sulla coscia sinistra, ginocchio e polpaccio e due punti di sutura all'altezza della tibia della gamba destra e altri due punti di sutura per la mano destra., quello delle ferite rimediate da, la 31enne giocatrice del PSG aggredita a due passi da casa lo scorso 4 novembre . Le indagini sono ancora in corso: quelle sulla compagna inizialmente sospettata come mandante ) sono concluse con un nulla di fatto e nelle prossime ore verrà ascoltato addiritturache conosceva molto bene la Hamraoui avendola avuta ai tempi del Barcellona (quando lui era il direttore sportivo).

Ad

Intanto la giocatrice è stata ascoltata dall'Equipe che ha mostrato una prima immagine delle ferite riportate durante l'aggressione. La Hamraoui ha fatto una mini ricostruzione dell'accaduto spiegando quei terribili momenti...

Calcio Aggressione a Hamraoui, spunta il nome di Abidal 15/11/2021 A 16:58

Sono apparsi improvvisamente due individui, da dietro un camion, con dei passamontagna neri e mi hanno urlato 'Apri la porta! Apri la porta! Ero a pochi passi da casa mia. Mi hanno buttata a terra e hanno cominciato a colpirmi con una sbarra di ferro. Io ho cercato di proteggermi con le mani il più possibile... [Hamraoui a L'Equipe]

Kheira Hamraoui mostra le ferite del pestaggio subito all'Equipe.fr Credit Foto From Official Website

La giocatrice è stata poi trasportata all'ospedale di Poissy per le cure del caso e adesso, dopo il fattaccio, è in cura da uno psicologo per provare a superare questo trauma. Le indagini della Procura continuano in attesa di scoprire chi sono i mandanti di questa aggressione.

Neymar: "Sogno di vincere la Champions con Messi al PSG"

Calcio PSG: calciatrice aggredita, Diallo nega ma resta in stato di fermo 11/11/2021 A 14:22