Calcio

Euro 2020: Macedonia, l'invasione dei giocatori durante la conferenza del ct Igor Angelovski

Grazie a Goran Pandev la Macedonia del Nord va ai gironi dell'Europeo 2020 per la prima volta nella storia. Per battere la Georgia basta una rete dell'attaccante del Genoa, recordman di gol (37) e presenze (115) in nazionale. Un tocco preciso di sinistro al minuto 56' che porta la sua nazionale in Paradiso. La festa inizia in campo e prosegue anche durante la conferenza stampa del ct...

