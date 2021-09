"Purtroppo sono stato escluso dalla partita per aver violato le norme del protocollo anti-Covid: mi scuso per il mio comportamento, spero di tornare presto con il resto della squadra". Attraverso una storia Instagram, Weston McKennie spiega il motivo della sua esclusione dalla sfida tra USA e Canada, partita valida per le qualificazione mondiale disputata nella notte e terminata 1-1.

"Tornerà per il match di mercoledì con l’Honduras? Resta da vedere…", ha detto il CT degli Usa Gregg Berhalter. Per il bianconero, rimasto a Torino dopo tante voci di mercato che lo volevano lontano dall'Italia, non è la prima leggerezza: durante la stagione scorsa, in periodo di restrizioni-Covid, aveva organizzato una cena nella sua villa torinese, incorrendo nell'ira della Juve: niente derby per lui, Dybala e Arthur.

