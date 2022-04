Calcio

Alisson, Thiago Silva, Danilo, Casemiro: ossigeno al Brasile dopo la partita con la Bolivia

Il Brasile ha appena battuto per 4-0 la Bolivia in occasione di un match di qualificazione mondiale a La Paz, a oltre 3600 metri sul livello del mare: per questo ai giocatori verdeoro dopo il match viene fornito dell'ossigeno per ripristinare una corretta respirazione.

00:00:45, 42 minuti fa