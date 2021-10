Neymar ha solo 29 anni ma pensa già a quella che sarà la sua vita calcistica futura e non solo: "Credo che quello in Qatar sarà il mio ultimo Mondiale". La notizia arriva nel corso di una intervista rilasciata a DAZN durante la quale la stella di PSG e Brasile lascia intendere abbastanza chiaramente la propria volontà di centellinare le sue prestazioni negli anni a venire.

Penso di non avere più la forza mentale di rapportarmi al mondo del calcio. Arriverò a questo appuntamento nelle migliori condizioni possibili per aiutare il mio Paese a vincere questa competizione e a realizzare il mio sogno da bambino. Spero di farcela

Calcio Rui Costa è il nuovo presidente del Benfica: in carica fino al 2025 UN' ORA FA

Ronaldinho

Nel documentario di Dazn "Neymar jr and the line of kings", il brasiliano omaggia Ronaldinho, il suo modello: "Senza dubbio è uno dei miei idoli. Era un mago, con la capacità di fare numeri che ti lasciavano a bocca aperta. Mi paragono molto a lui per lo stile di gioco che ci accomuna: partire larghi per cercare il centro del campo, dribblando molto. Mi piaceva anche Zico: ha lasciato il segno, giocava con felicità".

Best Olympics moments: tutti i gol di Neymar alle Olimpiadi

UEFA Nations League - Finali Mancini: "Siamo stati bravi: Chiesa può giocare sia a destra che a sinistra" 2 ORE FA