Juventus in ansia per le condizioni di Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur, costretti a lasciare il campo per infortunio durante Uruguay-Argentina , match valido per il girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2022 e vinto 1-0 dalla Seleccion grazie a un gol di Di Maria. Dybala, che ha confezionato l'assist per la rete dell'attaccante del PSG, è stato lasciato negli spogliatoi all'intervallo dal commissario tecnico Scaloni a causa di un presunto problema di natura muscolare.

Bentancur, invece, si è fatto male a un ginocchio dopo un contrasto di gioco con Correa ed è stato sostituito al 76'. Le condizioni di entrambi verranno monitorate nelle prossime ore in modo da stabilire la loro eventuale disponibilità per il prossimo impegno nelle qualificazioni sudamericane (in settimana si giocheranno Argentina-Brasile e Bolivia-Uruguay). Anche la Juventus osserva da vicino l'evolversi della situazione: alla ripresa del campionato i bianconeri di Allegri saranno di scena all'Olimpico contro la Lazio.

