All'Argentina - con un acciaccato Lionel Messi in panchina per 76' - "basta" una prodezza di Angel Di Maria per ottenere la sua terza vittoria consecutiva, tornare a vincere in Uruguay dal 2009 e a raggiungere quota 28 al secondo posto del girone sudamericano, avvicinandosi ulteriormente alla qualificazione per i Mondiali in Qatar. Il miglior viatico per ospitare il Brasile (già forte del "pass") nel grande classico in programma alle 00.30 di mercoledì 17 novembre all'Estadio del Bicentenario di San Juan. Successo di misura nel derby rioplatense disputato allo stadio "Campeón del Siglo" di Montevideo: il gol del talento del PSG arriva in apertura, col resto del match caratterizzato dai continui assalti di uno sfortunato Uruguay, giunto invece al terzo ko di fila.a 16 punti, nel gruppone con Cile e Colombia tra il quarto e il sesto posto.