Siamo ormai giunti all'antivigilia di Italia-Macedonia del Nord, in programma giovedì 24 marzo alle ore 20:45 a Palermo, primo dei due spareggi-playoff verso il Mondiale 2022 . Chi vincerà tra Turchia e Portogallo , l'altra semifinale, sfiderà (in caso di successo contro la Macedonia del Nord) gli azzurri per un unico posto disponibile per il Qatar martedì 29 marzo alle ore 20:45. Ci aspettano due (si spera!) sfide ad alta tensione con una possibile finale in casa del quotatissimo Portogallo di Cristiano Ronaldo, ma possiamo essere ottimisti... Dobbiamo esserlo!

Playoff nemmeno così atroce

Col senno di poi non è così malevolo come poteva apparire in un primo momento: la Macedonia del Nord orfana dell'unico calciatore di medio-alto profilo Eljif Elmas - in un match da disputare peraltro tra le mura amiche - pare davvero poca roba, per quanto sottovalutarla sia un errore da non commettere in alcun modo.

Diverso, molto diverso, il discorso sul Portogallo da affrontare eventualmente in trasferta. Un Portogallo comunque afflitto da problemi, almeno quanto noi, in caso contrario non staremmo per passare entrambi sotto le forche caudine del playoff! Un Portogallo, in particolar modo, funestato dagli infortuni nell'immediata vigilia dell'appuntamento cruciale: il ct Fernando Santos dovrà infatti rinunciare al fortissimo centrale del Manchester City Ruben Dias, al veterano Pepe, all'oggetto del desiderio del Milan Renato Sanches, al portiere titolare Anthony Lopes e al centrocampista qualitativo Ruben Neves. Non sono assenze di poco conto...

Siamo Campioni d'Europa

E dobbiamo ricordarcelo quasi fosse una sorta di training autogeno, a mo' di mantra. Noi una finale l'abbiamo giocata e vinta meno di un anno fa, dopo una cavalcata esaltante e trionfale. Questo è un gruppo vincente che saprà cancellare il ricordo negativo del match point fallito contro la Svizzera resettando tutto e ripartendo verso il vero e unico obiettivo: esserci ai Mondiali dopo ormai otto lunghissimi anni di assenza forzata. Siamo quelli di Wembley, insomma, e possiamo e dobbiamo dimostrarlo nel playoff mondiale che ci attende. Di rabbia e orgoglio, a immagine e somiglianza del nostro commissario tecnico.

Il nuovo leader: Berardi

14 reti e 10 assist in Serie A, uno stato di grazia assoluto, l'indimenticabile esperienza di Euro 2020 nel motore dove ha saputo ritagliarsi delle parti da protagonista: Domenico Berardi è pronto a caricarsi sulle spalle la Nazionale in attesa di compiere il grande salto in una grande squadra la prossima estate. Dal suo fatato sinistro passano tante delle nostre speranza di qualificarci ai Campionati del Mondo. Non tutte, ma tante. Siamo in buoni piedi...

Il nuovo gruppo (di qualità)

Eccezion fatta per gli infortunati Chiesa, Di Lorenzo e Spinazzola, l'undici titolare è grossomodo quello di Euro 2020 e Roberto Mancini ci punterà: qualora i senatori Chiellini e Bonucci dovessero recuperare a pieno regime con ogni probabilità verrebbero schierati nell'ultimo atto dei playoff. Il roster però è rinnovato: ci sono giocatori del calibro di Mattia Zaccagni, Niccolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Sandro Tonali, Gianluca Mancini e Gianluca Scamacca. Qualora dovessimo palesare problemi o insicurezze strada facendo il Mancio avrebbe tanta qualità cui attingere voltandosi verso la panchina. Se i portoghesi storicamente danno del "tu" al pallone, noi non è che gli diamo del "voi". Tutt'altro, sulla qualità del gioco abbiamo praticamente costruito un brand la scorsa estate...

