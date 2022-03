Siamo ormai giunti all'antivigilia di Italia-Macedonia del Nord, in programma giovedì 24 marzo alle ore 20:45 a Palermo, primo dei due spareggi-playoff verso il Mondiale 2022. Chi vincerà tra Turchia e Portogallo , l'altra semifinale, sfiderà (in caso di successo contro la Macedonia del Nord) gli azzurri per un unico posto disponibile per il Qatar martedì 29 marzo alle ore 20:45. Ci aspettano due (si spera!) sfide ad alta tensione con una possibile finale in casa del quotatissimo Portogallo di Cristiano Ronaldo. Ci avviciniamo con tante incognite... Troppe.

Punto 1: i segnali divini parlano chiaro

Partiamo dal fatto che qui nemmeno dovevamo esserci. Nel senso: se la magica avventura dell’estate scorsa con l’Europeo vinto sugli inglesi a Wembley aveva dato dei segnali di allineamento dei pianeti piuttosto evidenti, segnali altrettanto negativi sono arrivati nelle qualificazioni a Qatar 2022. O meglio: segnali negativi nelle due partite decisive. Il primo punto è la lettura di ciò che ci sta dicendo l’Eupalla di breriana memoria: ai Mondiali il Dio del calcio non ci vuole. Di nuovo. Non si possono che spiegare così i due rigori mancati da Jorginho contro la Svizzera tra andata e ritorno. La Nazionale del Mancio sarebbe tranquillamente a farsi delle belle amichevoli di preparazione se non avessimo avuto i pianeti contro, anche perché Jorginho al Chelsea nel 2021 ha fatto 10 su 10 dal dischetto. Rob de matt – cose da matti (espressione di disappunto, per chi non avesse troppa dimestichezza col dialetto del basso milanese).

Jorginho spara alto il rigore con la Svizzera che avrebbe qualificato l'Italia a Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

Punto 2: l'intero blocco difensivo sta sotto un trattore

Ma visto che siamo qui, vediamo come stanno i nostri Azzurri. E come stanno... Stanno un disastro. Da dove vogliamo partire? Potremmo farlo dal portiere. Il giocatore premiato come il migliore a Euro 2020: Gigio Donnarumma. Parigi l’ha intristito, imbolsito, inscarsito, che in italiano non esiste, ma rende l'idea. Si presenta alla partita più importante dell’anno reduce dal paperone che ha sbattuto fuori il PSG dalla Champions League. La fiducia è ai minimi storici cit.

Gigio Donnarumma nel momento dell'errore che ha contribuito fortemente a costare al PSG la qualificazione in Champions contro il Real Madrid Credit Foto From Official Website

Vogliamo parlare della difesa? Parliamone, parliamone... I due centrali, i due muri difensivi della Juventus, hanno passato più tempo al JMedical che in campo. Poi, certo, sono sempre Bonucci e Chiellini. Però, ecco, in sostanza arrivano alle due partite più importanti dell’anno senza minuti recenti nelle gambe.

Andiamo avanti? Andiamo, andiamo... Di Lorenzo. Il migliore della stagione del Napoli, un’autentica freccia per Spalletti, l’unico di cui non si è mai privato. Rotto. Rotto a mezz’ora dalla sfida con la Macedonia del Nord. Dai, Eupalla, e fai il serio, su.

Dall’altro lato di campo, Spinazzola, ancora sta scontando quanto successo proprio all’europeo. In sostanza: l'intero reparto difensivo campione d’Europa o non c'è o è fuori condizione.

Giovanni Di Lorenzo durante Napoli-Udinese - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Punto 3: in mezzo manca il miglior Barella

Andiamo in mezzo. Barella. L’instancabile di Conte. I polmoni e le incursioni anche di Mancini. Cotto. Da due mesi è palesemente in riserva, con la benzina al minimo. E non è la questione che stia sopra i due euro al litro, è che non si è mai fermato sto ragazzo. Ci affideremo a Jorginho e Verretti. Al primo non chiederemo di calciare un eventuale rigore, al secondo ci aggrappiamo, disperati, sperando che abbia voglia e forza di dimenticare le delusioni parigine.

Nicolò Barella con la maglia dell'Inter: in stagione sta facendo fatica a giocare ai livelli visti con Conte Credit Foto Getty Images

Punto 4: il più forte si è fatto il crociato

E in attacco? In attacco sono lacrime. Il più forte di questa Nazionale si è fatto il crociato. Fede Chiesa, guarderà da casa. Siam sempre lì, a sperare in un miracolo. In Immobile, che quando conta davvero non è che sia proprio Michael Jordan in Gara 6 al Delta Center di Salt Lake City...

La speranza, di fatto, è che il Sassuolo ci porti ai Mondiali. Sì perché quelli che stanno meglio sono Mimmo Berardi e Gianluca Scamacca. Questi siamo, anzi, #siamoquesti, direbbe un famoso hashtag.

Federico Chiesa nel momento dell'infortuno che porta alla rottura del legamento crociato Credit Foto AFP

Sono troppo pessimista? Non so, forse. O forse è il realismo del momento, che tutti ci rifiutiamo di guardare dritto in faccia, perché troppo crudo, palese nei suoi dati di fatto. Quel che è certo è che gli Azzurri, anche così, possono e devono battere la Macedonia del Nord. E fin qui tutto ok. Poi però basterà questa Italia sfuocata, sulla carta, contro il Portogallo (o la Turchia)?

Eh... Chi lo sa. Lo speriamo, di certo.

Tiferemo, sicuro.

Aggrappandoci a quello, all’orgoglio e al fatto che i campioni d’Europa ai Mondiali non possono non esserci, non si è mai visto, dai. Eupalla, su, troviamo sto compromesso.

