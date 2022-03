A 4 anni e mezzo dalla grande beffa nei confronti dell'Italia e l'inattesa qualificazione a scapito degli Azzurri, la Svezia si trova ad affrontare una colossale delusione a Chorzow, sconfitta meritatamente 2-0 da una Polonia scatenatasi nel secondo tempo col rigore di Lewandowski e la rete "di rapina" del "napoletano" Zielinski. Szczesny & Co. volano in Qatar. Solo uno spezzone di gara per Zlatan Ibrahimovic, entrato in campo all'80' a risultato acquisito. Doppia delusione per il milanista, che saltò Russia 2018.

Il tabellino

POLONIA-SVEZIA 2-0

Polonia (3-4-2-1): Szczesny; Bielik, Glik, Bednarek; Cash, Goralski (46' Krychowiak), Moder, Bereszyinski; Zielinski (89' Buksa), Szymanski; Lewandowski. Ct: Michniewicz.

Svezia (4-4-2): Olsen; Augustinsson, Danielson (80' Ibrahimovic), Lindelöf, Krafth; Forsberg, Olsson (80' Karlsson), Karlstrom (67' Svanberg), Kulusevski; Quaison (67' Elanga), Isak. Ct: Andersson.

Arbitro: Daniele Orsato (Italia).

Gol: 49' rig. Lewandowski (P), 72' Zielinski (P).

Note - Recupero: 2+4. Ammoniti: Goralski, Zielinski, Lewandowski, Isak, Kulusevski.

