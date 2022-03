Il commissario tecnico della Macedonia Blagoja Milevski ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l'Italia che si giocherà il 24 marzo al Barbera di Palermo . Una partita fondamentale per l'accesso al prossimo Mondiale, nella quale gli Azzurri sfideranno anche un giocatore della nostra Serie A. Nella lista del ct, infatti, c'è anche il napoletano Elmas. Chi vincerà la sfida incrocerà poi nel match decisivo per un posto in Qatar la vincente di Portogallo-Turchia.