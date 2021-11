L'Italia inizia a preparare il match fondamentale contro la Svizzera, nella partita valevole per le qualificazioni mondiali del 2022. Lo stadio designato sarà lo Stadio Olimpico di Roma e, nella gara precedente giocata a Basilea, gli svizzeri sono riusciti a fermare i neo campioni d'Europa sul pareggio senza reti. Entrambe le squadre hanno 14 punti e comandano il Girone C con 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Ad

Italia-Svizzera, probabili formazioni

Qualificazioni Mondiali Europa Barella lavora a parte: Mancini convoca Cataldi e Pessina UN' ORA FA

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Locatelli, Jorginho, Pellegrini; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Roberto Mancini

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri, Sow; Gavranovic. Ct: Murat Yakin

Italia-Svizzera, dove vederla in tv e streaming

La partita Italia-Svizzera, in programma venerdì 12 novembre alle ore 20.45, verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay.

Guardiola elogia Mancini: “La nuova mentalità vincente del Manchester City? È merito di Roberto”

Statistiche

Negli ultimi 20 scontri disputati tra Italia e Svizzera, gli azzurri hanno trionfato per 10 volte, solo una volta hanno festeggiato gli svizzeri e i pareggi sono stati ben 9. Occorre molta attenzione e concentrazione, quindi, per i ragazzi di Mancini vista l'importanza del match e l'esperienza degli avversari.

L'ultimo incontro è recente e risale al 5 settembre dove, al Jacob-Park, l'Italia non è riuscita ad andare oltre il pareggio nella partita valida per le qualificazioni mondiali 2022. Di altra importanza, è la partita tra le due squadre giocata il 16 giugno ad Euro 2020 (seconda partita del Gruppo A) e che ha visto gli Azzurri imporsi con un secco 3-0 con la doppietta di Locatelli e il gol di Ciro Immobile.

Gravina: "Aiutare il calcio vuol dire aiutare l'Italia"

Qualificazioni Mondiali Europa L'Italia si qualifica al Mondiale se... 4 ORE FA