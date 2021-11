Una partita molto tesa dall'inizio alla fine quella giocata a Siviglia e non poteva essere altrimenti essendoci in palio il pass diretto per i mondiali in Qatar. Primo tempo molto bloccato a La Cartuja. Le furie rosse gestiscono bene il pallone nei primi 25 minuti, ma sono poi gli ospiti ad avere le occasioni migliori. Forsberg sfiora per due volte il palo prima con una conclusione dal limite e poi con un tiro al volo da distanza ravvicinata. Nella ripresa entrano Morata e Ibrahimovic per sbloccare il risultato ed è proprio il bomber della Juventus a decidere il match facendosi trovare pronto a rimbalzo dopo la traversa colpita da Dani Olmo. Solo l'ultimo quarto d'ora a disposizione di Ibra, troppo poco per incidere. Poco brillante anche Kulusevski quasi invisibile in campo. La Spagna vince il gruppo B con 4 punti di vantaggio sulla Svezia che ha pagato l'inaspettata sconfitta maturata in Georgia pochi giorni fa.

Morata esulta dopo il gol dell'1-0 contro la Svezia Credit Foto Imago

Il Tabellino

SPAGNA-SVEZIA 1-0

SPAGNA (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Gavi (90'Brais Mendez), Busquets, Soler (73'Merino); Sarabia (59'Morata), De Tomas (59'Rodrigo), Olmo (90'Rodri).

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth (85'Olsson), Lindelof, Nilsson, Augustinsson; Kulusevski (63'Quaison), Ekdal, Olsson, Forsberg (63'Svanberg); Isak (73'Ibrahimovic), Claesson.

GOL: 86'Morata

La cronaca in 3 momenti chiave

16'-SVEZIA AD UN PASSO DAL GOL! Accelerazione di FORSBERG che trova lo spazio per il tiro dai 20 metri. Palla a centimetri dal palo, brividi a Siviglia.

38'-ANCORA FORSBERG! Cross dalla sinistra di AUGUSTINSSON, tiro al volo di FORSBERG sul secondo palo e pallone ancora ad un nulla dal palo. Preme la Svezia!

86'-MORATA! 1-0 SPAGNA! OLMO conclude dalla distanza con un destro potente, OLSEN riesce a toccare la palla sulla traversa ma sul tap in MORATA non può sbagliare da due passi.

Il Migliore

Dani OLMO: il più concreto degli spagnoli. Spesso pericoloso, chiude la partita con il suo destro dalla distanza che porta al gol di Morata.

Il momento social

