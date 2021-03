Bulgaria-Italia, match della seconda giornata di qualificazioni mondiali andato in scena allo stadio Vasil Levski di Sofia, si è concluso col punteggio di 0-2 . Gara arbitrata dallo sloveno Slavko Vincic. Con questo risultato l'Italia di Roberto Mancini rimane a punteggio pieno nel gruppo C, mentre la Bulgaria di Yasen Petrov perde la seconda partita su due. A segno Belotti nel primo tempo, su rigore concesso per un atterramento in area di Dimov sullo stesso centravanti granata, e Locatelli nel finale. Lo stesso Belotti ha colpito anche un palo. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match.

Le pagelle dell'Italia

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Deve compiere soltanto un intervento, peraltro facile facile, su Galabinov. Poi solo ordinaria amministrazione, tra un'uscita alta e l'altra.

Qualificazioni Mondiali Europa Belotti-Locatelli, l'Italia passa in Bulgaria: 2-0 3 ORE FA

Alessandro FLORENZI 6 - Dietro copre tutto sommato bene, anche se si fa vedere pochino al cross (dal 69' Giovanni DI LORENZO 6 - Finale di contenimento, senza rischiare nulla)

Leonardo BONUCCI 6,5 - Tranquillo per tutto il primo tempo, nel secondo deve drizzare le antenne. Ma se la cava bene. E nel finale estrae dal cilindro un assist al bacio che Immobile spreca.

Francesco ACERBI 6 - Rimpiazza Chiellini e non sbaglia. In coppia con Bonucci protegge bene la porta di Donnarumma.

Leonardo SPINAZZOLA 6,5 - Gran primo tempo: tra una sgroppata e l'altra, le occasioni migliori dell'Italia nascono dalla sua parte. Nella ripresa deve contenere Karagaren.

Nicolò BARELLA 5,5 - Stranamente spento. Non trova la giusta intesa con Chiesa, faticando a entrare in partita e non esibendosi mai nelle sue celebri incursioni.

Stefano SENSI 5,5 - Regia piuttosto pulita, ma un po' troppo scolastica. Nella ripresa rischia di regalare un rigore alla Bulgaria con un sospetto intervento col braccio in area (dal 69' Manuel LOCATELLI 7 - Parte dalla panchina, ma si fa trovare prontissimo all'appuntamento. Entra col piglio giusto e chiude il match con un gol splendido. Il suo primo in Nazionale)

Bulgaria-Italia, Qualificazioni Mondiali 2022 - Manuel Locatelli, al centro, esulta (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Marco VERRATTI 6 - Piuttosto spento e abulico anche lui per gran parte della gara. Sale di tono nel secondo tempo, mandando in porta Belotti e partecipando attivamente all'azione del raddoppio (dall'89' Matteo PESSINA s.v.)

Federico CHIESA 5 - Reclama immediatamente un calcio di rigore, ma non gira. Costantemente tenuto a vista dai bulgari, non ingrana praticamente mai (dal 75' Federico BERNARDESCHI s.v.)

Andrea BELOTTI 6,5 - Risponde al gol dell'amico Immobile contro l'Irlanda del Nord. Astuto nel guadagnarsi il rigore, freddo nel trasformarlo. E poi colpisce pure un palo (dal 75' Ciro IMMOBILE 5,5 - Ha l'occasione di firmare il tris, ma davanti a Iliev è poco lucido)

Lorenzo INSIGNE 6 - Nell'azione dello 0-2 di Locatelli c'è anche il suo zampino. In precedenza, oltre a un paio di tagli in area per Chiesa, aveva combinato pochino.

Ct. Roberto MANCINI 6 - Il brio non c'è, il risultato sì. Merito di una squadra che sa come uscire dalle situazioni di difficoltà, ma anche di un ct che le ha inculcato la mentalità giusta.

Bulgaria-Italia, Qualificazioni Mondiali 2022 - L'esultanza di Andrea Belotti (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Bulgaria

P. Iliev 6; Dimov 5, Antov 5,5, Bozhikov 6; Cicinho 5 (46' Karagaren 6,5), Vitanov 5,5 (89' Raynov s.v.), Kostadinov 5,5 (63' Malinov 5,5), Chochev 6, Tsvetanov 6; Delev 6 (79' A. Iliev s.v.), Galabinov 6. Ct. Petrov 5,5

Immobile: "Critiche in Nazionale? Mi scivolano addosso"

