Più che la partita per decidere chi staccherà il ticket diretto per il Mondiale del 2022 sarà la partita degli infortunati. Se dalla sponda Azzurra le notizie sono pessime anche i nostri avversari non possono certo essere contenti.

il Ct Yakin dovrà, infatti, rinunciare ad alcuni titolarissimi che, per diversi motivi, non hanno potuto prendere parte alla partita più importante del Girone C, quella in cui tanto (tantissimo...) verrà deciso. L'attacco elvetico dovrà rinunciare al duo Embolo-Seferovic, non prenderanno parte alla partita anche Elvedi e Zuber, che ha dato forfait nelle ultime ore; nel cuore del campo, peserà sicuramente l'assenza di Xhaka che garantiva qualità e quantità a Yakin. Come se non bastasse, nel fine settimana si sono infortunati anche Fassnacht e Kobel con i rispettivi club, Young Boys e Borussia Dortmund.

In totale, saranno ben 7 le assenze che graveranno sulla Svizzera. E mancano ancora due giorni.

LA PROBABILE FORMAZIONE:

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Mbabu, Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Zakaria; Steffen, Sow, Shaqiri, Gavranovic. Ct: Murat Yakin

