Non ci eravamo più abituati. L'Italia che non vince partite alla propria portata fa sempre notizia. Dopo il dieci su dieci nelle qualificazioni agli Europei, e il tre su tre dell'inizio del girone verso il Qatar, i campioni d'Europa sorprendentemente steccano. Contro la Bulgaria pare ancora una volta tutto facile, ma il risultato finale è un 1-1 inedito. Chiesa, il migliore degli azzurri, questa volta non basta. La nazionale di Mancini ha il demerito di sedersi un po', si fa beffare da Atanas Iliev poco prima dell'intervallo e non riesce più a ritrovare la retta via. Tante trame palla a terra per abbattere il pullman bulgaro, un possesso palla pressoché continuo, ma il portiere Georgiev fa il fenomeno e al resto contribuisce la serata poco felice di qualche nostro interprete, peraltro imballato in un periodo notoriamente poco felice dal punto di vista fisico. Per la Bulgaria è un pari prestigioso, anche se poco utile per una classifica già compromessa. Mentre l'Italia, che arriva al 35° risultato utile di fila , domenica in Svizzera dovrà fare attenzione. A Basilea non si può sbagliare.