Roberto Mancini che il capitano Leonardo Bonucci predicano tranquillità in vista della decisiva (a questo punto) sfida con la Svizzera in ottica primato del girone. Ecco le dichiarazioni salienti, ai microfoni di Rai Sport al triplice fischio: A margine dell'agrodolce pari interno dell'Italia Campione d'Europa contro la Bulgaria sia il commissario tecnicoi che il capitanopredicano tranquillità in vista della decisiva (a questo punto) sfida con la Svizzera in ottica primato del girone. Ecco le dichiarazioni salienti, ai microfoni dial triplice fischio:

Mancini

"C'è mancato di essere più precisi in zona gol. Siamo stati un po' imprecisi: sono quelle partite che se giochi anche per mezz'ora in più la palla non entra. Loro hanno difeso bene, noi abbiamo fatto il massimo. Hanno fatto un contropiede: questo è il calcio. Stavamo bene, dovevamo solo essere più precisi. Sul loro contropiede potevamo fare fallo, ma non eravamo messi così male. È stata una casualità. Avessimo vinto sarebbe stato meglio, ma domenica è una partita importante e dovremo vincerla".

Qualificazioni Mondiali Europa Italia: 35 match senza ko. eguagliato il record di Brasile e Spagna UN' ORA FA

Bonucci

"Avevamo detto ieri che sarebbe stata una partita difficile, perché si chiudevano molto dietro. Abbiamo avuto le occasioni per vincere, siamo stati troppo frettolosi e un po' imprecisi. Dispiace, ci tenevamo a festeggiare il nuovo inizio con una vittoria davanti ai nostri tifosi. Portiamo a casa questo punto e pensiamo a vincere da domenica. Abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo preso gol su una palla in uscita non fermata. Nel secondo tempo non abbiamo preso un tiro in porta, il loro portiere era in grande condizione. Io ho visto lo stesso spirito dell'Europeo. Sapevamo che con la Svizzera avremmo dovuto vincerle entrambe. Andremo in Svizzera per vincere, poi si vedrà".

Mancini: "Italiani felici e storia riscritta, che gioia"

Qualificazioni Mondiali Europa Sorpresa a Firenze, Italia bloccata dalla Bulgaria: 1-1 4 ORE FA