Questa volta sì, i favori del pronostico vengono ampiamente rispettati. Il Portogallo decide di non seguire l'esempio dell'Italia, batte la Macedonia del Nord e approda a una fase finale dei Mondiali per la sesta volta consecutiva. A Oporto finisce 2-0 per Cristiano Ronaldo e compagni. Una gara senza troppa storia, perché i macedoni partono pure benino, ma la superiore qualità tecnica dei portoghesi viene fuori quasi immediatamente. A decidere è una doppietta di Bruno Fernandes, che nel primo tempo sfrutta un disimpegno suicida di Stefan Ristovski e nel secondo un cross al bacio di Diogo Jota. Ronaldo non segna, ma fornisce al compagno di club l'assist al bacio del vantaggio. Finisce qui, dunque, la favola della valorosa Macedonia del Nord. Il Portogallo, invece, in Qatar sarà pure testa di serie.

Tabellino

Ad

Portogallo-Macedonia del Nord 2-0 (primo tempo 1-0)

Qualificazioni Mondiali Europa Spogliatoio Palermo, dall'Inghilterra: "Disgustoso, sembra una discarica" 11 ORE FA

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Danilo, Pepe, Nuno Mendes; Bruno Fernandes (88' Matheus Nunes), Moutinho (91' Vitinha), Otavio (77' William Carvalho); Bernardo Silva (87' João Felix), Cristiano Ronaldo, Diogo Jota (77' Rafael Leão). Ct. Fernando Santos

Macedonia del Nord (4-4-2): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Elmas (87' Nikolov), Bardhi, Ademi, Trajkovski (59' Churlinov); M. Ristovski (46' Miovski), Kostadinov (75' Askovski). Ct. Milevski

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)

Gol: 32' Bruno Fernandes, 65' Bruno Fernandes

Ammoniti: Cancelo, Musliu, Alioski

Espulsi: nessuno

La cronaca in 5 momenti chiave

14' – Splendido tocco in profondità di Otavio per Cristiano Ronaldo, che incrocia col sinistro mancando il palo più lontano per centimetri.

24' – Diogo Jota schiaccia di testa un pallone calciato dalla bandierina da Bruno Fernandes, ma la palla dopo un rimbalzo termina di poco alta.

32' – GOL DEL PORTOGALLO. Stefan Ristovski sbaglia completamente il cambio campo orizzontale, Bruno Fernandes riceve da Ronaldo e incrocia col destro alle spalle di Dimitrievski. 1-0.

Bruno Fernandes Credit Foto Getty Images

41' – Ronaldo rimette al centro per Diogo Jota, che anticipa Dimitrievski e con la porta praticamente vuota, ma in precaria coordinazione, centra l'esterno della rete.

65' – GOL DEL PORTOGALLO. Contropiede di Diogo Jota, che crossa perfettamente per Bruno Fernandes: deviazione volante davanti a Dimitrievski e palla di nuovo in rete. 2-0.

Il momento social

Il migliore

Bruno FERNANDES – A Oporto è la sua serata. Un gol nel primo tempo, un altro nella ripresa e il ruolo di eroe portoghese: la sua doppietta porta di peso il Portogallo in Qatar.

Il peggiore

Stefan RISTOVSKI - Non gioca peggio di troppi compagni, ma l'errore in occasione del vantaggio portoghese è una macchia pesantissima sulla sua valutazione.

Rangnick: "Ronaldo? Lo manderemo sempre in Portogallo!"

Qualificazioni Mondiali Europa Ronaldo: "Sarà il mio ultimo Mondiale? Lo deciderò io" IERI A 15:20