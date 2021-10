Calcio

Southgate: "Tomori ha fatto grandi partite sotto pressione: mi piace la sua difesa aggressiva"

CALCIO - Fikayo Tomori si è guadagnato una chimata per la selezione inglese per le imminenti qualificazioni ai Mondiali contro Andorra e Ungheria: l'allenatore Gareth Southgate ha spiegato che il difensore centrale è stato premiato per le prestazioni impressionanti nelle partite con il Milan.

00:00:50, 27 minuti fa