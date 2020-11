Succede tutto nel primo tempo nel derby della Lanterna. Nel giro di 5', al sinistro micidiale da fuori area di Jankto, risponde la bella girata di Scamacca, al suo primo centro in Serie A. Primo tempo di grande intensità, a cui non corrisponde una ripresa all'altezza. Nei secondi 45' le squadre tendono a non farsi del male, accontentandosi del punteggio di parità. Blucerchiati a 10 punti, grifoni a quota 5. Curiosità: pur senza pubblico, qualche fumogeno è entrato sul terreno di gioco nel corso dei primi minuti del match.

Sampdoria-Genoa, fumogeni nel derby pur senza pubblico Credit Foto Getty Images

Il tabellino

SAMPDORIA-GENOA 1-1

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto (84' Léris), Thorsby, Ekdal (66' Adrien Silva), Damsgaard (74' Candreva); Ramirez (66' Verre); Quagliarella (66' Keta Balde). All.: Ranieri.

Genoa (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito (77' Pellegrini); Lerager (86' Radovanivic), Badelj (73' Behrami), Rovella; Pandev, Zajc (86' Melegoni); Scamacca (73' Pjaca). All.: Maran.

Arbitro: Federico La Penna della sezione di Roma 1.

Gol: 23' Jankto (S), 28' Scamacca (G)

Assist: Ramirez (S, 1-0), Lerager (G, 1-1).

Note - Recupero: 0+3. Ammoniti: Quagliarella, Goldaniga, Thorsby, Ekdal, Jankto, Bereszynski.

La cronaca della partita in 7 momenti chiave

23' - GOL DELLA SAMPDORIA CON JANKTO! Ramirez serve sulla destra l'ex Udinese, che si accentra e dal limite, col mancino, scarica il pallone di prepotenza all'angolino! Il Genoa protesta per una spinta rifilata da Tonelli a Pandev a inizio azione, ma per La Penna non c'è fallo: 1-0!

Jankto esulta dopo il gol nel derby Sampdoria-Genoa Credit Foto Getty Images

26' - MIRACOLO DI AUDERO! Grandissima parata dell'ex Venezia sul colpo di testa ravvicinato di Cristian Zapata!

28' - GOL DEL GENOA CON SCAMACCA! Primo gol in Serie A per l'ex Sassuolo e Ascoli: sulla sponda aerea proveniente da fuori area di Lerager, girata in area imparabile per l'attaccante rossoblù, schierato a sorpresa da titolare. E' 1-1!

Scamacca esulta dopo il gol nel derby Sampdoria-Genoa Credit Foto Getty Images

37' - THORSBY! Colpo di testa ravvicinato su cross di Damsgaard: palla di poco a lato.

39' - ROVELLA DAL LIMITE SU INVITO DI SCAMACCA! Destro incrociato del classe 2001: palla (deviata) di poco a lato!

72' - SAMPDORIA A UN PASSO DAL GOL! Destro da fuori del neoentrato Keita Balde, che colpisce il palo dopo la deviazione di Perin. Poi Damsgaard, sulla respinta, getta alle ortiche l'occasione a porta vuota!

88' - THORBY SCAMBIA COL TACCO PER CANDREVA! Conclusione alta, appena dentro l'area, da parte dell'ex Inter.

MVP

Jankto. Gol straordinario da fuori area e corsa inesauribile lungo la fascia destra, L'ex Udinese e Ascoli, dopo il gol di Bergamo, conferma il suo esaltante periodo.

Fantacalcio

PROMOSSO - Scamacca. Notte magica per lui. Il suo primo gol in Serie A arriva proprio nella partita più importante dell'anno. E peraltro di pregevole fattura, con una girata imparabile alle spalle di Audero.

BOCCIATO - Zajc. Poca inventiva sulla trequarti. Gara al di sotto dei suoi standard.

Il momento social

