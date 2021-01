Genoa-Lazio, match della 15a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova si è concluso col punteggio di 1-1. Gara arbitrata da Calvarese (sez. di Teramo), il Genoa di Davide Ballardini sale a quota 11 punti in classifica, agganciando Spezia e Torino. La Lazio di Simone Inzaghi va a 22 punti ma scivola al nono posto in classifica vista la vittorie di Verona. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

dal 33' Ivan RADOVANOVIC 6 : Ballardini lo inserisce al centro della difesa come contro lo Spezia, lui non delude.

Davide ZAPPACOSTA 6 : Ha ancora bisogno di tempo per ritrovare la miglior forma, comunque non delude.

Mattia DESTRO 6,5 : E' l'uomo della provvidenza in casa Genoa, rimane sempre freddo a tu per tu con il portiere.

ALL. Davide BALLARDINI 7 : Striglia suoi nello spogliatoio all'intervallo e azzecca i cambi che invertono l'inerzia del match. 4 punti in due partite dal suo ritorno a Genova.

Stefan RADU 5,5 : Spaventa Perin nel primo tempo, non esente da colpe in occasione del pareggio del Genoa.

dal 69' Gonzalo ESCALANTE 5,5 : Non riesce a entrare mai realmente in partita.

ALL. Simone INZAGHI 5,5: La sua squadra dura meno di un tempo, i cambi non sono all'altezza e i big crollano con il passare dei minuti. C'è da rimettersi duramente al lavoro per sperare in un posto in Europa.