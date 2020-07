Abdou Lahat Diakhate (C) during the Primavera TIM final match between FC Internazionale and ACF Fiorentina at Mapei Stadium on June 9, 2018 in Reggio Emilia, Italy

Una ventenne di Firenze ha postato su Facebook un video in cui denuncia l'aggressione subita nella notte tra il 23 e il 24 luglio da Abdou Diakhate, calciatore del Parma: è stata operata per la frattura della mandibola. Il legale del giocatore replica: "Ha agito per legittima difesa".

Abdou Diakhate, ex-giocatore della Primavera della Fiorentina e ora in prestito dal Parma alla formazione belga del KSC Lokeren, è stato denunciato da una ragazza ventenne di Firenze per averla aggredita con un cazzotto che le avrebbe procurato la frattura della mandibola. Il fattaccio sarebbe avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 luglio in un locale della città di Firenze.

Secondo il racconto della ragazza, Diakhate l'avrebbe aggredita dopo averla chiamata vicino a sé per parlare: i due si conoscerebbero da anni. Una volta sferrato il pugno, Diakhate sarebbe stato scortato alla propria macchina dalla security del locale, mentre la ragazza avrebbe ricevuto soccorso soltanto da un'amica: "Non esiste - la denuncia della giovane - che un uomo possa rompere le ossa a una donna, e, invece che essere soccorsa lei, è lui che viene scortato alla macchina perché è un calciatore famoso".

La risposta del legale: "Diakhate ha agito per legittima difesa"

Secca la risposta della difesa del calciatore, che racconta un precedente tra la ragazza che ha sporto denuncia e la fidanzata dello stesso Diakhate. "La ragazza di Diakhate - spiega il legale del calciatore all'ANSA - è stata aggredita e picchiata dalla ventenne nel settembre 2019, fatto per cui è stata denunciata e per cui verrà giudicata il 1° ottobre 2020 dal Tribunale Penale di Firenze. Venerdì 24 luglio Diakhate si trovava in un locale in compagnia della fidanzata Clara. La coppia veniva avvicinata con fare minaccioso dall'altra giovane. Nonostante la ragazza fosse stata invitata dal calciatore ad allontanarsi, tentava di aggredire la coppia e colpiva alla testa il calciatore, il quale, frastornato, si difendeva istintivamente colpendo il viso. La donna non si fermava e continuava a inveire minaccioso. Si tratta di un evidente caso di legittima difesa, nel quale Abdou Diakhate ha agito per difendere se stesso e la sua fidanzata".

