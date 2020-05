Agnelli: "La Juve vuole che si concluda la stagione. Allenamenti dal 18 maggio, si può fare"

Ad un'intervista al Tuttosport, il presidente della Juventus ha ribadito che c'è la volonta del club a concludere la stagione regolarmente. Lo si può fare, ha detto Agnelli, ripartendo dagli allenamenti dal 18 maggio e il campionato da fin giugno.

I club vogliono concludere la stagione. Anche se alcuni presidenti si sono mostrati titubanti, vedi Cellino e Cairo, c'è la maggioranza per riprendere, se arrivasse l'ok al protocollo sanitario stilato da FIGC e Lega Calcio. A ribadire il concetto, ci ha pensato anche Andrea Agnelli, presidente della Juventus che non vuole lasciare spazi ad interpretazioni: il club bianconero vuole che la stagione si concluda senza dover poi assegnare lo Scudetto a tavolino.

Mi associo anche io ai complimenti e ai consensi unanimi per il lavoro del Presidente Dal Pino e ne approfitto per ribadire con forza un aspetto. Voi sapete che io non sono molto mediatico e preferisco il silenzio, questo può aver alimentato errate interpretazioni sulla volontà della Juventus. Ebbene, io ribadisco con forza che la Juventus ha la ferma volontà di concludere la stagione 2019-20

Champions League La UEFA anticipa ai club i compensi per le Nazionali. Agnelli: "Mossa necessaria per tutela club" 23/04/2020 A 15:55

Dal 18 maggio con gli allnamenti e da giugno con le partite, si riuscirà a concludere per tempo la stagione ha detto Andrea Agnelli.

Iniziando gli allenamenti il 18 maggio e le partite a giugno ci saranno modi e tempi per concludere le stagioni. Rispettando le indicazioni dell'Uefa e dell'Eca

Play Icon WATCH Agnelli punge Antonio Conte: "Nel 2012 siamo stati 6 mesi senza allenatore in panchina" 00:01:48

Calcio Agnelli e Ceferin: "La stagione non è finita. Quanto fatto in Belgio prematuro e non giustificato" 03/04/2020 A 06:00