Mario Pasalic celebrates scoring for Atalanta against Brescia

Il centrocampista croato protagonista del 6-2 dell'Atalanta al Brescia con una tripletta: "Mancano ancora cinque partite e possiamo fare ancora meglio. Dobbiamo conquistare la matematica per la Champions, vediamo se è possibile arrivare ancora più in alto".

Notte da sogno per l'Atalanta e per Mario Pasalic. Il centrocampista croato segna una tripletta, la prima in carriera, nel 6-2 dei bergamaschi al Brescia, un risultato che avvicina la squadra di Gasperini alla metematica qualificazione in Champions League. Nell'immediato post partita Pasalic parla così a Sky: "La tripletta? E' la prima volta, non è male in un derby. Ho fatto metà dei gol contro il Brescia, sono contento soprattutto per i tre punti. E' il momento più bello della mia carriera, stiamo facendo molto bene".

E poi sulla classifica e la Champions ormai ipotecata: "Mancano ancora cinque partite e possiamo fare ancora meglio. Dobbiamo conquistare la matematica per la Champions, vediamo se è possibile arrivare ancora più in alto". La chiosa del croato, ex di Monaco, Milan e Chelsea, è per le ambizioni di questa Atalanta, chiamata alla sfida contro il Paris Saint-Germain nei quarti di Champions: "Abbiamo fatto più di novanta gol in Serie A, abbiamo dimostrato contro la Juve che possiamo giocarcela contro li più forti. PSG? C'è ancora tempo per prepararla".

