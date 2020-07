Diamo i voti ai protagonisti del match del Dall'Ara: grande prova di squadra dei neroverdi, spiccano i due talenti. Bene anche Defrel, nel Bologna Palacio ci prova fino all'ultimo.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 7 - Risponde bene agli attacchi del Sassuolo, non può nulla sui due gol. Anzi: in occasione dello 0-2 compie un miracolo prima della rete di Haraslin.

Takehiro TOMIYASU 6 – Gioca una partita solida in chiusura ma imprecisa in impostazione. Abbocca alla finta di Berardi sul gol del Sassuolo, ma poteva fare poco. Tutto sommato una buona prova.

Mattia BANI 6 – Gioca bene di anticipo su Caputo ed è preciso, senza strafare.

Stefano DENSWIL 5 – Sbaglia tutto quello che può sbagliare in impostazione e compie anche delle grosse ingenuità in fase difensiva.

Mitchell DIJKS 5,5 – Il suo compito principale è arginare Muldur e nel primo tempo lo fa bene. Con il passare dei minuti vacilla sempre di più e non si propone mai.

Gary MEDEL 6,5 – Lotta come al solito ed è decisivo in interdizione. Bravo anche a gestire l’ammonizione senza tirare indietro la gamba. (Dal 61’ Nicolas DOMINGUEZ 5,5 - Prova a entrare nel vivo delle operazioni ma non riesce a cambiare la partita.)

Jerdy SCHOUTEN 6,5 – Ottima prova: è sicuro in impostazione e decisivo in copertura. Si inventa un assurdo salvataggio di testa da sdraiato su Defrel nel primo tempo. (Dal 75’ Andreas SKOV OLSEN 6 - Il suo ingresso dà la scossa al Bologna, anche se potrebbe fare di più.)

Mattias SVANBERG 5 – Completamente assente in fase offensiva, si sacrifica nella ripresa su Muldur. Ma è troppo poco. (Dal 61’ Nicola SANSONE 5,5 - Il grande ex della sfida entra per dare nuova linfa all'attacco del Bologna ma non riesce a lasciare tracce di sé nel match).

Riccardo ORSOLINI 4,5 – Male. Non salta mai l'ispiratissimo Rogerio, è prevedibile e sembra anche un corpo estraneo. (Dal 75' Andri Fannar BALDURSSON s.v. - Non si nota nei minuti in cui è in campo.)

Musa BARROW 5,5 – La prestazione migliora grazie al gol nel finale, ma la prova è insufficiente: assente e impreciso oggi.

Rodrigo PALACIO 6,5 – Senza ombra di dubbio il migliore davanti del Bologna. Battezza il match con una traversa da giocatore vero, lotta con la difesa del Sassuolo ma spesso è abbandonato a se stesso. (Dall'85' Gianmarco CANGIANO s.v. - Entra nel finale e non partecipa alla manovra.)

All. Sinisa MIHAJLOVIC 5,5 – Perde la partita a scacchi con De Zerbi ma gli va dato atto di averci provato con la mossa di mettere Medel a schermo su Caputo. Nel finale viene espulso per proteste.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 7 - Gioca da regista aggiunto e lo fa bene. Sempre coraggioso in uscita e attento quando c'è da parare.

Mert MULDUR 6,5 – In avvio è meno ispirato del solito, cresce alla distanza: suo il pallone per il gol di Berardi. Nella ripresa si vede decisamente di più.

Vlad CHIRICHES 7 – Incredibile il salvataggio su Bani sul punteggio di 0-0. Per il resto lotta con Palacio e regge bene l'urto.

Federico PELUSO 6 – Gioca una buona partita in impostazione nel ruolo di difensore centrale. I suoi passaggi sono sempre puliti, deve migliorare in copertura. (Dal 74' Gian Marco FERRARI 6 - Fa il suo in copertura in un momento in cui il Bologna ci prova a testa bassa.)

ROGERIO 7,5 – Un forsennato. Spinge con una costanza pazzesca dall'inizio alla fine ed è prezioso anche in copertura. Prestazione totale e da grande giocatore.

Francesco MAGNANELLI 6,5 – Solita preziosa partita del veterano neroverde. Il suo lavoro sporco è essenziale, anche se in impostazione ogni tanto rallenta il ritmo dei suoi.

Manuel LOCATELLI 6 – In copertura è sempre fondamentale, ma sbaglia troppo quando c'è da servire i compagni. Leggero passo indietro rispetto alle ultime uscite.

Gregoire DEFREL 7 – Ispiratissimo. In avvio è il più pericoloso dei suoi e l'1-0 parte da lui. Si trova a suo agio dietro a Caputo ma non si risparmia quando c'è da rientrare. (Dal 72' Hamed TRAORE 6 - Mette una buona sostanza pur non snaturando il gioco offensivo. Buon ingresso.)

Domenico BERARDI 7 – Inizia la partita un po' in sordina ma mostrando lampi di classe, la indirizza con una magia con il piede debole. (Dal 80' Mehdi BOURABIA s.v. - Ha poche occasioni per incidere.)

Lukas HARASLIN 7 – Ispiratissimo. Molti attacchi del Sassuolo passano da lui, crea qualche pericolo nel primo tempo e segna il primo gol in Serie A. (Dal 65’ Jeremie BOGA 6 - La sua esplosività è vitale con le squadre stanche. Potrebbe però incidere di più.)

Francesco CAPUTO 5,5 – Oggi va in difficoltà. Mihajlovic gli crea una gabbia attorno con Medel a fare da schermo e fa fatica a liberarsene.

All. Roberto DE ZERBI 7 – La forza delle idee. Un calcio bello, spregiudicato, intelligente, affascinante. Cambiano gli interpreti ma non la sostanza: il segnale di come la sua filosofia sia entrata nella testa di tutti.

