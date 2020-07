Brescia-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

Jakub Jankto in uno scontro di gioco con Bisoli in Sampdoria-Brescia

Sono 23 i precedenti tra Brescia e Sampdoria in Serie A: per i lombardi sei successi, sei pareggi e 11 sconfitte.

Probabili formazioni

BRESCIA (3-5-2): Andrenacci; Sabelli, Mangraviti, Mateju; Zmrhal, Tonali, Spalek, Martella; Aye, Torregrossa. All. Lopez

Squalificati: Papetti

Indisponibili: Balotelli, Bisoli, Skrabb, A. Donnarumma

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Viera, Jankto; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: Bereszynski

Indisponibili: Ekdal, Bereszyński, Chabot, Bonazzoli

Statistiche Opta

La Sampdoria ha segnato otto gol nelle ultime due partite di Serie A contro il Brescia, una rete in meno che nelle precedenti sette.

Sono 11 le sfide tra Brescia e Sampdoria in Serie A in casa delle Rondinelle: il bilancio si compone di quattro vittorie interne, quattro pareggi e tre successi esterni.

Il Brescia ha vinto due delle ultime quattro gare interne di campionato (2P), una in più delle prime 14 di questa stagione al Rigamonti (4N, 9P).

Tre sconfitte di fila per la Sampdoria: non arriva a quattro ko consecutivi in Serie A all’interno dello stesso campionato da settembre 2016.

Brescia (11) e Sampdoria (10) sono due delle quattro squadre che hanno subito più gol su sviluppi di calci d’angolo in questa Serie A (con loro Lecce e Sassuolo, a 11).

L’allenatore del Brescia Diego López non ha mai trovato il successo da tecnico contro la Sampdoria in Serie A: per lui tre pareggi e due sconfitte, tra Cagliari e Palermo.

Brescia (25 anni, 150 giorni) e Sampdoria (26 anni, 171 giorni) sono due delle quattro squadre che hanno utilizzato giocatori con l’età media più bassa dalla ripresa dei campionati a giugno (compresi subentrati) – tra di loro Fiorentina e Milan.

Nel match d’andata, sua unica presenza in Serie A contro il Brescia, il centrocampista della Sampdoria Jakub Jankto ha segnato un gol e fornito due assist.

L'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha giocato due partite di Serie A contro il Brescia, a 10 anni di distanza (nel 2010 e nel 2020) - in totale per lui tre reti in questi due incontri.

