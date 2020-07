Cagliari-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

Cagliari e Atalanta non pareggiano in Serie A dal gennaio 2013: da allora sei vittorie per i rossoblu e cinque per i lombardi.

Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Carboni, Lykogiannis; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Ionita; Simeone, João Pedro. All. Zenga

Squalificati: Lu. Pellegrini

Indisponibili: Ceppitelli, Klavan, Oliva, Pavoletti, Pereiro, Walukiewicz, Birsa, Pellegrini

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Muriel. All. Gasperini

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Nessuno

Statistiche Opta

Il Cagliari ha vinto quattro delle ultime cinque gare di Serie A contro l’Atalanta – compreso il 2-0 del match d’andata – tanti successi quanti nelle precedenti 14 sfide contro i nerazzurri nella competizione.

Il Cagliari ha perso quattro delle ultime cinque partite del girone di ritorno di Serie A contro l'Atalanta (1V), restando a secco di gol in tre di queste.

Il Cagliari non ha trovato il gol nell'ultima sfida interna contro l'Atalanta in Serie A (0-1 del febbraio 2019): non rimane a secco per due gare di fila in casa contro i lombardi dai primi due incroci negli anni '60.

L’Atalanta viene da quattro successi esterni consecutivi in campionato e può arrivare a cinque per la prima volta nella sua storia.

Il Cagliari ha conquistato sette punti nelle ultime tre sfide di Serie A: tanti quanti quelli raccolti nelle precedenti 13 di campionato.

Tra gli allenatori contro cui il tecnico del Cagliari Walter Zenga è imbattuto in Serie A, Gian Piero Gasperini dell’Atalanta è quello che ha affrontato più volte (quattro: un successo e tre pareggi).

Valter Birsa ha giocato la sua prima partita di Serie A nel settembre 2011 contro l'Atalanta, con la maglia del Genoa. L'Atalanta è la vittima preferita in Serie A del centrocampista del Cagliari, con tre reti in 12 partite.

Alejandro Gómez dell'Atalanta ha segnato tre gol in 14 sfide di Serie A contro il Cagliari: queste tre marcature sono arrivate nelle due sfide giocate nel 2017, entrambe in casa.

Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in Serie A, il Cagliari è quella contro cui il giocatore dell’Atalanta Josip Ilicic ha segnato meno gol (appena uno in 11 incroci, nel gennaio 2013 con il Palermo.

