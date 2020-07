Cagliari-Lecce: probabili formazioni e statistiche

Tutte le ultime sette partite di Serie A tra Cagliari e Lecce hanno visto almeno due reti a partita; nel parziale 3.4 reti di media a match.

Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Pisacane; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro. All. Zenga

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Ceppitelli, Oliva, Pavoletti, Lu. Pellegrini, Pereiro

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Falco; Babacar. All. Liverani

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Lapadula, Meccariello, Rossettini

Statistiche Opta

Il Cagliari ha affrontato il Lecce 17 volte in Serie A: sette successi, quattro pareggi e sei sconfitte.

Il Lecce è riuscito a vincere solo l’ultima delle otto trasferte di Serie A in casa del Cagliari: in precedenza, cinque successi sardi e due pareggi.

Tre degli ultimi sei gol realizzati in Serie A nelle sfide tra Cagliari e Lecce sono arrivati su calcio di rigore: due per i sardi, uno per i pugliesi.

Il Cagliari ha perso cinque delle ultime sette gare interne di questa Serie A (1V, 1N), mancando l'appuntamento con il gol nella più recente: i sardi non registrano due incontri di fila alla Sardegna Arena senza gol all'attivo dal maggio 2018.

Il Lecce arriva da tre sconfitte esterne di fila in campionato e non ne conta di più in Serie A dal filotto di sei della stagione 2010/11.

La prossima sarà la 100ª panchina in Serie A per Walter Zenga: l’attuale allenatore del Cagliari non ha mai vinto contro il Lecce in Serie A nei due precedente del 2008/09 sulla panchina del Catania (1N, 1P).

João Pedro ha segnato nove reti in Serie A in 20 gare contro una squadra neopromossa, incluso il gol segnato nel match d’andata nel suo unico precedente contro il Lecce nel massimo campionato.

Tre reti in cinque sfide per l'attaccante del Lecce, Gianluca Ladapula, contro il Cagliari: a nessuna squadra ha segnato di più nella competizione.

Marco Mancosu è il miglior marcatore in trasferta del Lecce con cinque reti: l'ultimo giocatore giallorosso con più reti esterne (otto) in un singolo campionato di Serie A è stato Simone Tiribocchi nel 2008/09.

