Trattativa nata e chiusa in pochissime ore. Questo è stato il fulmine a ciel sereno che ha portato l'Inter a chiudere con il Real Madrid per l'acquisto del laterale Hakimi, perfetto per il 3-5-2 di Conte. Il giocatore voleva spazio e non voleva rientrare al Real dopo il prestito al Dortmund: costerà all'Inter 40 milioni più 5 di bonus.

Siamo già nella fase conclusiva della trattativa che porterà Hakimi a vestire, durante la prossima stagione, la maglia dell'Inter. Il laterale del Dortmund, di proprietà del Real Madrid, è stato sponsorizzato da Antonio Conte che avrà finalmente un grande terzino tutta fascia per il suo 3-5-2.

Dopo aver trovato l'accordo con il Real Madrid per il prezzo di acquisto (40 milioni), si tratta in queste ore per i bonus richiesti dal club spagnolo. Presenze, reti/assist, trofei vinti: solito tran tran, con i blancos che chiedono 5 milioni di bonus per il giocatore marocchino. Sbrogliata anche questa ultima parte burocratica, si potranno fare le visite mediche e ufficializzare l'operazione. L'obiettivo è quello di chiudere tutto entro martedì 30 giugno per questioni di bilancio (sì anche il Real Madrid deve vendere...).

La stagione di Hakimi

Competizione Gol/Presenze Minuti giocati BUNDESLIGA 5 gol e 10 assist in 33 presenze 2715 minuti CHAMPIONS LEAGUE 4 gol in 8 presenze 710 minuti DFB POKAL 3 presenze 131 minuti DFL SUPERCUP 1 presenza 15 minuti Totale 9 gol e 10 assist in 45 presenze 3571 minuti

Nella giornata di oggi è arrivata un'ulteriore certezza. È stato Hakimi, oltre all'aspetto economico vantaggioso per il Real, a chiedere la cessione a titolo definitivo e non essere più 'parcheggiato' come fatto nel Dortmund. Ecco che in questo caso il Real Madrid non piazzerà nel contratto nessuna clausola di Recompra per il classe '98. Una volta passato all'Inter, Hakimi sarà esclusivamente un giocatore nerazzurro.

