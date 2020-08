L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta a DAZN smentisce per l'ennesima volta i rumors sul possibile arrivo di Leo Messi all'Inter nel 2021 e puntualizza su Marcelo Brozovic: "Valuteremo direttamente con lui. Sanzioni? Mi sembra scontato".

"Utopia tradotto in sinonimo calcistico significa fantacalcio". Così Beppe Marotta ai microfoni di Dazn risponde a una domanda su un eventuale trattativa per portare Leo Messi all'Inter. Per quanto riguarda invece Marcelo Brozovic, protagonista di un discusso episodio di cronaca in settimana e schierato titolare da Antonio Conte: "Valuteremo direttamente con lui". "Una sanzione? Mi sembra scontato". Infine una battuta sull'interesse per il centrocampista Tanguy Ndombele del Tottenham: "Ogni giorno si parla di trattative avviate ma è tutta teoria, affronteremo l'eventuale rinnovamento della rosa a bocce ferme".

