L'attaccante ceco, attraverso le colonne della Bild, lancia un segnale alla Roma, squadra che è ancora proprietaria del cartellino. I giallorossi non si sono ancora accordati col Lipsia per il riscatto, ma Schick è categorico. Nello specifico, l'ex Samp vuole restare a tutti i costi al Lipsia dove potrà fare la Champions e provare a vincere il campionato...

Schick giocherà ancora col Lipsia, almeno fino alla fine della Champions League (i tedeschi affronteranno l'Atlético Madrid ai quarti), poi dovrà tornarsene alla Roma che ancora non ha definito nessun accordo per il riscatto del giocatore. Ad oggi la squadra della Red Bull reputa troppo alta la cifra di 29 milioni per il riscatto e, tendenzialmente, Schick dovrà fare ritorno in Italia. L'ex Samp però vorrebbe restare in Germania...

Non ho ancora disdetto l'affitto della casa qui a Lipsia. Io vorrei restare. Ho disputato una grande stagione. Credo nel club e nella filosofia dell'allenatore. Mi piace il suo calcio. Credo che possiamo competere per il titolo in Bundesliga nella prossima stagione. E anche nella prossima stagione disputeremo la Champions. Qui ho tutto. [Schick in un'intervista alla Bild]

La stagione di Schick col Lipsia

Competizione Gol/Presenze Minuti giocati BUNDESLIGA 10 reti (22 presenze) 1300 minuti DFB POKAL 0 reti (1 presenza) 90 minuti CHAMPIONS LEAGUE 0 reti (3 presenze) 187 minuti Totale 10 reti (26 presenze) 1577 minuti

So che dopo la Champions dovrò tornare a Roma, dove ho due anni di contratto. Se Lipsia e Roma trovano un accordo, posso restare qui. Ma non dipende da me. Quest'anno è tutto più difficile perché il mercato è aperto molto a lungo

