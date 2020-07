Cristiano Ronaldo via dalla Juve? Il fondo saudita che vuole il Newcastle ha puntato anche CR7

Secondo Don Balon, il fondo reale della famiglia saudita che sta per acquistare il Newcastle United avrebbe individuato in Cristiano Ronaldo la superstar per lanciare il proprio progretto tecnico. Ci sarebbe già un accordo tra le parti, con tanto di clausola di uscita dopo il primo anno. Ronaldo può veramente andare via dalla Juve?

Don Balon ci “prova” ancora. Non è la prima volta infatti che il giornale spagnolo lancia Cristiano Ronaldo al Newcastle United per la prossima stagione. Il fondo reale della famiglia saudita (PIF), del principe ereditario Mohammed Bin Salman, sta cercando da diverse settimane di concludere l'accordo per l'acquisto del 90% delle quote del Newcastle ad un valore di 300 milioni di sterline. Come regalo alla tifoseria e al nuovo progetto sportivo, ci sarebbe niente meno che Cristiano Ronaldo...

Per i sauditi, dicono gli spagnoli, non sarà un problema far liberare Ronaldo dalla Juventus (il portoghese ha ancora un contratto fino a giugno 2022) e, addirittura, per convincere il portoghese a tornare in Inghilterra, ci sarebbe una clausola di uscita già dopo la prima stagione o alla seconda per permettere a CR7 di lasciare nel caso in cui non sia convinto del progetto tecnico. Clausola che permetterebbe a Ronaldo di liberarsi gratis per volare, a quel punto, in MLS dove ad aspettarlo c'è già l'Inter Miami di David Beckham.

Come risponderà la Juventus?

