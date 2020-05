Felipe Melo risponde a Chiellini: “Io rissoso? Lui se la fa sempre addosso”

Non è tardata ad arrivare la replica di Felipe Melo, tramite Gazzetta.it, alle dichiarazioni di Chiellini, estrapolate dal libro in uscita del capitano della Juventus: “Troppo facile parlare male degli altri con un libro”.

Considerando il temperamento dei destinatari delle stoccate, i tempi di risposta sono arrivati con prevedibile puntualità. Questa mattina Repubblica ha reso noti alcuni passaggi del nuovo libro di Chiellini “Io Giorgio”, in particolare due attacchi ben indirizzati a Balotelli e Felipe Melo. Del brasiliano ha detto: “Uno anche peggiore (di Balotelli) era Felipe Melo: il peggio del peggio. Non sopporto gli irrispettosi, quelli che vogliono essere sempre il contrario degli altri. Con lui si rischiava sempre la rissa. Lo dissi anche ai dirigenti: è una mela marcia”.

Tramite Gazzetta.it l’ex centrocampista di Fiorentina, Juventus e Inter non ha indugiato a rispondere per le rime al difensore livornese: “Prima di tutto, sarebbe interessante conoscere gli episodi ai quali si riferisce. In ogni caso, per me non c’è nessun problema nel rispondere a ‘questo difensore’...”

Poi continua, asserendo di aver sempre portato rispetto verso il club bianconero e che forse le cause di queste parole siano da ricercare in episodi accaduti in seguito:

Quando ero a Torino, non ho mai mancato di rispetto a nessuno: ai compagni, ai dirigenti, alla Juventus in generale. A questo punto, però, per lui non ne ho per nulla. E mai ne avrò. Dice che Balotelli sia da prendere a schiaffi e che io sia il peggio del peggio e che si rischiava sempre la rissa per colpa mia? Beh, lui se la faceva sempre addosso...

Galatasaray, Inter e Confederation Cup: le motivazioni dell’odio secondo Melo

"E poi, scusate, continua il giocatore del Palmeiras, troppo facile parlare male degli altri con un libro. Forse ‘questo difensore’ è ancora arrabbiato con me perché, quando sono andato al Galatasaray, abbiamo dato loro degli ‘schiaffi’ eliminandoli dalla Champions League. Oppure perché poi l’Inter ha vinto tutto. E io sono interista. Lui è così: fa sempre il fenomeno... E mi viene in mente un’altra cosa: battemmo l’Italia 3-0 nella Confederations Cup 2009, vinta poi dal Brasile. Ecco, forse rosica pure per questo. Inoltre, a livello internazionale, non ha vinto proprio niente. Chiudo così: dicendo certe cose ha dimostrato di essere poco professionale. Questa è mancanza di rispetto. Mi fermo qui e non aggiungo altro, certe cose devono restare negli spogliatoi".

