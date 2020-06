Gazidis torna a Milanello dopo tre mesi: scontro con Ibrahimovic, poi il chiarimento

Ivan Gazidis during the Italian Serie A football match between AS Roma and AC Milan at the Olympic Stadium in Rome, on october 27, 2019.

L'ad dal Milan è tornato a far visita alla squadra dopo oltre tre mesi di assenza ma avrebbe ricevuto un'accoglienza molto fredda: si parla di uno scontro verbale acceso con Zlatan Ibrahimovic che gli avrebbe chiesto maggiore presenza sul campo e chiarimenti sui progetti per la prossima stagione.

Dopo oltre tre mesi di assenza, Ivan Gazidis è tornato a Milanello per incontrare la squadra a due giorni di distanza dalla semifinale di Coppa Italia che vedrà i rossoneri affrontare la Juventus venerdì sera, 12 giugno, alle ore 21.00. L'ad del Milan ha ufficializzato il taglio del 50% degli stipendi per il solo mese di aprile (così come proposto dagli stessi giocatori, ma comunque utile per far risparmiare cinque milioni di euro alle casse del club), ma l'accoglienza generale sarebbe stata piuttosto fredda.

Lo scontro con Ibrahimovic, poi la riconciliazione

Secondo le indiscrezioni raccolte anche dalla Gazzetta dello Sport, i giocatori avrebbero avanzato perplessità riguardo il lungo periodo di lontananza dalla squadra, le tempistiche per la ratificazione dell'accordo sugli stipendi e il clima generale di incertezza sul progetto e sulla guida tecnica del prossimo futuro. Le parole più accese sarebbero arrivate dalla bocca di Zlatan Ibrahimovic, in una sorta di remake dello scontro già vissuto prima di Milan-Genoa dopo il licenziamento di Zvonimir Boban: Gazidis avrebbe risposto in maniera decisa ma tenendo comunque toni pacati, utili per una riconciliazione tra i due.

Pioli sempre traballante

Gazidis ha poi chiesto alla squadra il massimo impegno per la partita contro la Juventus in Coppa Italia, rimasto ormai l'unico obiettivo della stagione con annessa possibilità di qualificazione per l'Europa League. Resta sempre dubbia la posizione di Stefano Pioli: Gazidis ha taciuto sui progetti societari per la panchina, ma, al momento, Rangnick parrebbe sempre il favorito per la successione all'ex-allenatore della Fiorentina.

