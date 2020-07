Genoa-Inter: probabili formazioni e statistiche

Genoa e Inter non pareggiano in Serie A dal maggio 2013 (0-0 al Ferraris): da allora otto successi nerazzurri e cinque liguri.

Probabili formazioni

GENOA (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Masiello, Criscito; Behrami, Schöne, Jagiello; Iago Falque; Pandev, Pinamonti. All. Nicola

Squalificati: Lerager

Indisponibili: Radovanovic, Romero, Sanabria, Sturaro

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Squalificati: Barella

Indisponibili: De Vrij, Sensi, Vecino

Statistiche Opta

Il Genoa ha affrontato l'Inter 105 volte in campionato: 22 vittorie, 29 pareggi e 54 sconfitte.

L’Inter ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro il Genoa con un punteggio complessivo di 13-0.

Il Genoa ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette partite di Serie A al Ferraris contro l’Inter, parziale in cui ha perso una sola partita (5V, 1N), la più recente.

Il Genoa ha vinto le ultime due gare interne di campionato e non arriva a tre successi consecutivi in casa in Serie A dal settembre 2018.

Con 37 punti l'Inter è la squadra con il miglior rendimento esterno di questa Serie A (11V, 4N, 2P) - i nerazzurri potrebbero vincere 12 trasferte in una singola stagione di Serie A per la seconda volta nella loro storia, dopo il 2006/07 (15).

Antonio Conte è imbattuto nelle sette partite da allenatore contro il Genoa in Serie A: per il tecnico nerazzurro quattro successi e tre pareggi.

L'attaccante del Genoa Goran Pandev ha giocato due stagioni con l'Inter, collezionando 46 presenze e cinque reti in campionato - contro i nerazzurri ha segnato quattro gol con le maglie di Lazio e Genoa.

Il Genoa è la vittima preferita in Serie A per il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini: cinque gol in sette sfide.

Romelu Lukaku, a quota 21 gol in questo campionato, è ad una sola rete dall’eguagliare Diego Milito e Amedeo Amedei al terzo posto tra i migliori realizzatori di sempre alla prima stagione in nerazzurro in Serie A – sopra di loro Stefano Nyers (26) e Ronaldo (25).

