Genoa-Juventus: probabili formazioni e statistiche

La Juventus è la squadra contro cui il Genoa ha perso più partite (63) e subito più gol (213) in Serie A.

Probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Cassata, Schöne, Sturaro, Barreca; Iago, Pinamonti. All. Nicola

Serie A La toccante lettera di Pjanic alla Juve: "Ho indossato questa maglia come una seconda pelle" DA UN' ORA

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Criscito, Radovanovic

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, De Sciglio, Khedira

Statistiche Opta

La Juventus è la squadra contro cui il Genoa ha perso più partite (63) e subito più gol (213) in Serie A.

Il Genoa ha vinto due volte contro la Juventus in Serie A dalla stagione 2016/17 in avanti – nessuna squadra ha fatto meglio contro i bianconeri.

Il Genoa ha affrontato 52 volte la Juventus in gare interne in Serie A: per i padroni di casa 19 vittorie, 11 pareggi e 22 sconfitte.

Dal 2013/14 in avanti la Juventus ha perso tre trasferte su sei contro il Genoa (3V), contro nessuna squadra ha ottenuto più sconfitte esterne nel periodo in Serie A.

Il Genoa ha subito ben sette gol nelle ultime due partite casalinghe in Serie A, contro Lazio e Parma: una rete in più che nelle precedenti cinque gare interne.

Il Genoa è rimasto imbattuto in tre delle ultime quattro occasioni in cui ha incontrato in casa la squadra prima in classifica in Serie A: due successi contro la Juventus, un pareggio e una sconfitta contro il Napoli.

La Juventus non ha subito gol nelle ultime tre partite di campionato, non fa meglio in Serie A dal dicembre 2018 (sei di fila in quel caso).

Tra le squadre contro cui Davide Nicola ha sempre perso in Serie A, la Juventus è quella contro cui l’attuale tecnico del Genoa conta più sfide (cinque).

L’esordio di Andrea Favilli in Serie A è stato proprio con la maglia della Juventus nel febbraio 2016, in trasferta contro il Frosinone. L’attaccante classe ’97 del Genoa è ancora alla ricerca del primo gol nel massimo campionato (20 presenze).

Il centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur ha fatto il suo esordio in Serie A nell’agosto 2017 proprio con il Genoa al Ferraris – nella gara di andata l’uruguaiano fece il passaggio vincente per il gol di Leonardo Bonucci.

Serie A Arthur alla Juventus! 72 milioni più 10 di bonus per il brasiliano, Pjanic al Barça per 60 milioni DA 2 ORE