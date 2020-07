Genoa-Lecce: probabili formazioni e statistiche

Andrea Tabanelli e Filippo Falco in Lecce-Genoa - Serie A 2019-2020

Il Genoa ha perso soltanto una delle 13 sfide di Serie A contro il Lecce: completano il bilancio sette successi rossoblu e cinque pareggi.

Probabili formazioni

GENOA (3-4-1-2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Criscito; Iago Falque; Pandev, Pinamonti. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Radovanovic

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell'Orco, Donati; Barak, Petriccione, Saponara, Falco, Mancosu; Babacar. All. Liverani

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Calderoni, Meccariello, Rossettini, Deiola

Statistiche Opta

Genoa e Lecce hanno pareggiato le ultime tre sfide di Serie A, una in più che nelle precedenti 10 partite tra le due squadre.

Il Genoa è imbattuto nelle sei gare interne di Serie A contro il Lecce, grazie a quattro successi e due pareggi (entrambi per 0-0).

Il Genoa ha conquistato i tre punti nell’ultimo incontro interno contro la SPAL: i liguri non registrano due vittorie casalinghe di fila in Serie A da settembre 2018.

Dopo una serie di tre trasferte consecutive in cui ha sempre subito esattamente quattro gol, il Lecce ha mantenuto la porta inviolata nella più recente: i salentini non registrano due clean sheet fuori casa di fila in una singola Serie A da maggio 2001.

Il Genoa ha perso solo una delle ultime 11 gare interne di campionato contro un’avversaria neopromossa (6V, 4N), sconfitta arrivata contro il Parma per 1-3 nella scorsa stagione.

Il Lecce ha incassato 38 reti nelle prime 16 trasferte in questa Serie A: l‘ultima formazione che ha subito almeno 38 gol dopo altrettante gare esterne in un singolo campionato e non è retrocessa a fine torneo è stato proprio il Genoa nella stagione 2011/12.

Il giocatore del Genoa Domenico Criscito, in gol dal dischetto nel match d’andata, ha realizzato sette reti su calcio di rigore in questo campionato: l’ultimo difensore a segnare altrettanti rigori in un singolo campionato fu Marco Materazzi nel 2000/01 con la maglia di Perugia.

Il primo gol dell'attaccante del Lecce Diego Farias in Serie A è arrivato proprio contro il Genoa nel novembre 2014, con la maglia del Cagliari.

L’attaccante del Lecce Khouma Babacar ha realizzato tre reti contro il Genoa in Serie A (solo a Udinese e Inter, quattro gol ciascuna, ha segnato di più), inclusa la sua prima nella competizione, nel 2010 con la maglia della Fiorentina.

