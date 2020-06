Genoa-Parma: probabili formazioni e statistiche

Il Parma ha vinto tre delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Genoa (4N, 3P), tuttavia proprio le tre più recenti – dal loro ultimo ritorno nel massimo campionato, infatti i gialloblù hanno fatto bottino pieno contro i rossoblù.

Probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pandev, Sanabria. All. Nicola

Serie A La Serie A in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e nuovo calendario di tutti i match IERI A 00:15

Squalificati: Marchetti

Indisponibili: Radovanovic

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Inglese, Grassi, Giu.Pezzella, Siligardi

Statistiche Opta

Il Parma ha vinto tre delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Genoa (4N, 3P), tuttavia proprio le tre più recenti – dal loro ultimo ritorno nel massimo campionato, infatti i gialloblù hanno fatto bottino pieno contro i rossoblù.

Sconfitta per il Genoa nell’ultima gara interna contro il Parma in Serie A, dopo una serie di imbattibilità di otto incontri (4V, 4N): i rossoblù non hanno mai perso due partite casalinghe consecutive contro i gialloblù nella competizione.

Il Genoa non pareggia in casa in campionato da settembre 2019: da allora per i liguri tre successi interni e sei sconfitte.

Il Genoa ha vinto tre delle ultime quattro gare di campionato (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 32 di Serie A in cui si sono alternati sulla panchina rossoblù Davide Nicola, Thiago Motta, Aurelio Andreazzoli e Cesare Prandelli.

25 punti in 26 partite di campionato per il Genoa, che non ne aveva mai raccolti così pochi a questo punto della stagione in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

In questo campionato nessuna squadra ha segnato meno gol su sviluppo di corner rispetto al Genoa (uno) – nella passata Serie A quella ligure fu la squadra con più reti da corner in percentuale sul totale di gol realizzati (21%: 8/39).

L’allenatore del Genoa Davide Nicola non ha ancora conquistato un singolo punto nelle tre sfide da allenatore in Serie A contro il Parma. Dall’altra parte il tecnico gialloblù Roberto D'Aversa ha il 100% di vittorie nelle tre sfide contro i rossoblù in Serie A: contro nessun'altra squadra ha ottenuto più volte i tre punti da allenatore nel massimo campionato.

A quota sette gol in questo campionato, l’ultima stagione di Serie A in cui l’attaccante del Genoa Goran Pandev ha fatto meglio è stata nel 2008/09, con la maglia della Lazio (chiusa a nove reti).

Andreas Cornelius del Parma ha realizzato la sua prima marcatura multipla in Serie A nel match d’andata contro il Genoa, una tripletta da subentrato.

Il centrocampista del Parma Jasmin Kurtic ha preso parte a quattro reti contro il Genoa in Serie A, tra cui la sua prima doppietta nel massimo campionato italiano (nell’ottobre 2016 con l’Atalanta).

Play Icon WATCH Fantacalcio: i consigli per la 27a giornata di Serie A 00:01:19

Serie A Longo: "Perché ho fatto solo 2 cambi? Il Toro stava bene in campo"; D'Aversa: "Europa? No, salvezza" IERI A 21:17