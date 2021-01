Chi é nato, come chi vi scrive, negli anni '80 ne ha vissuto in toto il mito. Vedendo coincidere il momento in cui iniziava a nascere la passione per il calcio con i primi passi in Serie A di un campione unico. Provate a pensare. Negli ultimi 20 anni, su qualsiasi formazione ideale, che fosse composta di soli italiani, di giocatori di Serie A, o anche di calcio mondiale o internazionale, il primo nome della lista era sempre il suo. In porta? Beh, in porta Gigi Buffon. Una carriera indissolubilmente legata alla Juventus, ma con alcune pagine scritte appositamente per la Nazionale. Una carriera longeva, ricca di parate, "miracoli", capolavori e trionfi, impreziosita da record e primati difficilmente raggiungibili in futuro, ma non avara di delusioni e sconfitte difficili da dimenticare, dalle quali si é sempre rialzato a testa alta.

Coppa Italia Pirlo: "Inter? Non sarà una rivincita. Buffon avrà ancora spazio" 11 ORE FA

1) L'esordio da sogno: quando nasce un mito

Leggenda narra che Nevio Scala, all'epoca allenatore del Parma, gli abbia chiesto: "Gigi, é il tuo momento. Ti senti pronto". "Sono sempre pronto", fu la risposta immediata. Detto, fatto. Al debutto in Serie A, il 19 novembre 1995 in Parma-Milan (0-0), nemmeno maggiorenne, Buffon riuscì a mantenere la porta inviolata, parando qualsiasi cosa. Era il Milan di Capello, campione d'Italia a fine stagione, con Weah, Roby Baggio e Boban in campo. Un esordio che lanciava messaggi chiari: qui siamo di fronte a qualcosa di speciale.

2) Il rigore parato al "fenomeno" Ronaldo

8 marzo 1998. Stadio Tardini di Parma. Al minuto 67 rigore per l'Inter. Sul dischetto si presenta il giocatore più forte del pianeta all'epoca. Buffon non si intimorisce a respinge il rigore al "fenomeno" Ronaldo. Poi Crespo segna e il Parma vince 1-0. Una perla e un ulteriore motivo d'orgoglio nei ricordi di Gigi.

Italia-Australia 2006, Cannavaro a Buffon: "Non mi stressare"

3) La Coppa UEFA 1998/99: il suo unico trofeo internazionale con il club

Paradossale che un giocatore del genere, pur arrivando tante volte in fondo alle varie competizioni europee, abbia vinto un solo trofeo internazionale con i club. E quel trofeo risale al 1999: il Parma di Malesani distrugge nella finale di Mosca il Marsiglia. Nel 3-0 finale ci sono due grandi parate del portiere numero 1. C'é la sua inequivocabile firma.

4) Il passaggio alla Juventus: bianco e nero tatuati nel cuore

Il 3 luglio 2001, la Juventus acquista dal Parma Gianluigi Buffon per la cifra record di 75 miliardi di lire più la cessione a titolo definitivo di Jonathan Bachini, valutato 30 miliardi. Il portiere di Carrara risulta così l'acquisto più oneroso nella storia della società bianconera (record mantenuto fino al 2016, anno in cui la Juventus ha acquistato Gonzalo Higuaín per 90 milioni di euro), nonché il calciatore italiano e il portiere più costoso di sempre. Prende così il via una storia d'amore lunga 17 anni. C'é un tatuaggio bianconero nel cuore di Gigi.

5) Il Mondiale 2006: dove non arrivano gli umani

Il pallone d'oro é stato assegnato a Fabio Cannavaro, ma l'uomo copertina dell'Italia ai Mondiali 2006 rimane Gianluigi Buffon. Le due parate, su Podolski in semifinale a Dortmund e su Zidane nella finale di Berlino, rimarranno in eterno nei ricordi più belli di qualsiasi italiano. Voli eccezionali, quadri in movimento, balzi oltre l'immaginario. Dove non arrivano gli essere umani, arriva Buffon.

Buffon e il ping pong che gli è quasi costato il Mondiale 2006

6) La discesa in Serie B: prova da juventino vero

L'estate post Mondiale é una delle più complicate nella carriera di Buffon. Calciopoli ridisegna il calcio italiano, la Juventus viene spedita in Serie B e per lui piovono offerte da ogni parte d'Europa. Buffon non considera nemmeno l'ipotesi di lasciare Torino. Vuole riportare la Juventus dove le compete. E rimane insieme a Del Piero, Nedved, Trezeguet e Camoranesi. E ai più giovani Marchisio e Chiellini. É una scelta di vita e di cuore. É una scelta che, valutata oggi, assume ancor più valore. Buffon resterá per sempre una delle bandiere più apprezzate nella storia della Juventus.

7) Da Conte ad Allegri: sempre più leader e capitano

La risalita dalla B, gli anni bui con Ranieri, Ferrara, Delneri, la sensazione di non vincere più nulla. E poi l'arrivo di Conte, la fascia di capitano, l'arrivo di Allegri, i sei Scudetti consecutivi. La parte finale della carriera di Buffon é un crescendo di titoli e soddisfazioni. Ed é sempre lui a richiamare all'ordine la sua squadra o a parlare con dichiarazioni forti nei momenti di down o nei frangenti in cui cala la tensione. Leader vero, riconosciuto.

8) Il record di imbattibilitá: il primato tra i primati

Marzo 2016. Buffon blinda la propria porta per oltre nove partite di campionato consecutive. Diventa il portiere con la più lunga striscia di imbattibilità nella storia della Serie A (974 minuti), superando lo storico record di Sebastiano Rossi. Il primato più ambito tra i tanti primati giá ottenuti, dai record i presenze con Juventus e Nazionale, ai cinque mondiali disputati. Una bacheca stracolma di riconoscimenti.

9) La stagione 2016/17: migliore portiere a 39 anni, nonostante Cardiff

Portiere dell'anno UEFA, quarto al pallone d'oro, monumentale in tante partite della Champions League 2016/17, dalla trasferta di Lione alla sfida casalinga sul Barcellona (Iniesta se lo ricorda ancora). Buffon a 39 anni tira fuori dal cilindro un'annata magica, che sembrava doversi coronare con la vittoria di quel trofeo che gli é sempre sfuggito. E invece, come nel 2003 e nel 2015, la notte di Cardiff si trasforma in incubo. Buffon si dispera alla fine. Sarebbe potuto sfumare del tutto il suo sogno di vincere la Champions League. Ci proverà ancora.

10) Quelle lacrime dopo Italia-Svezia: li c'é tutto Gianluigi Buffon

13 novembre 2017. Data storica. Lo 0-0 di San Siro toglie i Mondiali alla nostra Nazionale. Dramma collettivo. E al termine del doppio spareggio contro la Svezia, il primo a presentarsi alle telecamere per scusarsi con gli italiani, in un pianto che commuove il mondo intero, é proprio lui. Se vogliamo il meno colpevole di tutti. In quel momento é uscito tutto lo spessore umano del portierone azzurro. Che oltre ad essere un atleta fenomenale e un professionista esemplare, é riuscito a restare per così tanto tempo a questi livelli proprio per la sua forza mentale. Per questo e per quanto elencato in precedenza, dal 1995 ad oggi, quando si comincia a stilare un'ipotetica formazione ideale, l'incipit iniziale é per tutti sempre lo stesso: "Beh, in porta Gigi Buffon...". Il piú grande portiere della storia del gioco.

Pirlo: "Buffon gioca perché è una leggenda, non perché è mio amico"

Coppa Italia Paratici: "Rinnovo Buffon? Ne parleremo, non ora" 13 ORE FA